Con 23 años se hizo presidenta de un equipo de futbol en Europa; ¿quién es la protagonista de esta historia?

Aunque pareciera que este tipo de situaciones solamente ocurren en las películas, acaba de pasar en un equipo que hace poco se encontraba en la Serie B del futbol italiano. Tras un cambio de dueño, Ternana nombró a su nueva presidenta, quien es la hija del dueño y que solamente cuenta con 23 años. Por eso, es necesario que conozcas a Claudia Rizzo y su manera tan particular de llegar a la dirección de este club italiano.

¿Quién es Claudia Rizzo, la nueva presidenta de Ternana?

Claudia Rizzo es una joven de 23 que se encontró con la oportunidad de su vida después de que su familia comprara (hace un mes) a este club de la tercera división de Italia. El Ternera presentó a su nueva presidenta en una conferencia de prensa y el caso claramente llamó la atención. Y es que hace unos días la joven dirigía la planta de producción de aceite de oliva llamada ‘Oro di Sikelia’.

En su presentación sus palabras fueron de compromiso hacia el puesto al que llegaba y con la afición de un club que rondó en la Serie B. Ella es la primera presidenta del club en su historia y además una de las más jóvenes en hacer dichas labores en todo el futbol de Italia.

Si los planes continúan, su máximo asesor será Massimo Ferrero, quien tiene amplia experiencia como directivo, aunque también lo acusaron de delitos corporativos y quiebra fraudulenta. Incluso hubo detención en su contra en el 2023.

¿A qué se dedica la familia que compró al club de la nueva presidenta?

Los nuevos dueños del Ternana son empresarios dedicados a las clínicas médicas en ciudades como Roma y Sicilia. El padre de Claudia se llama Gianluigi Rizzo y su decisión ya generó su debida polémica en Italia, aunque muchas personas se están viendo atraídas al proyecto por diferentes circunstancias.

Desde otras partes del mundo se está haciendo eco respecto a la noticia, aunque algunos han aprovechado para elogiar el aspecto físico de Claudia Rizzo. Esto ha generado que varios fanáticos empiecen a seguir al equipo en redes sociales y manifestar el apoyo a esta presidenta, que inicia su historia con un club soñando con volver a la segunda división del Calcio italiano.