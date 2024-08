Leyenda de Pumas defiende al “Chino” Huerta: “Sigue siendo el mejor”

Pumas enfrenta este domingo a Tigres en CU. Los del Pedregal deben recuperarse para no alejarse de las primeras posiciones en la tabla general. Para Claudio Suárez, César Huerta será clave para que Pumas llegue lejos en el actual torneo.

“En el caso de Pussetto, siento que no había hecho muy buenos partidos, no sé si le ha costado adaptarse, el último partido metió gol y le ha dado oportunidad Lema, también la lesión de Suarez, siento que afectó un poquito, pero tiene a Rubalcaba que también regresó de Bélgica y está haciendo un buen torneo, el Chino Huerta está manteniendo su nivel ahí con Memo Martínez, Funes Mori y ahora la pelea con Pusetto, también Quispe. En la defensa, siento que Lisandro Magallán se ha pasado de no cuidar las expulsiones, ya varias veces lo han expulsado y eso le cuesta trabajo el equipo para obtener resultados”, dijo el Emperador en entrevista para Azteca Deportes.

x: Pumas

Suárez se mostró a gusto con lo hecho por Gustavo Lema

Mucho se habla del rendimiento de Gustavo Lema en el cuadro felino. El DT argentino espera que el equipo se entienda mejor para la parte final del certamen.

“Creo que no lo ha hecho mal la temporada pasada, por eso le dan ese voto de confianza. Deberíamos evaluarlo al término de la temporada y si Pumas no califica entre los primeros, pues yo creo que se debe analizar porque Pumas debe de pensar también en títulos y se le debe exigir, se le está exigiendo más a América o Chivas”, dijo el ex jugador universitario.

Otro de los duelos esperados este fin de semana será el que tendrán Rayados y Toluca, dos equipos que están en lo más alto de la tabla general.

“Bueno, primero que nada, buenos días a todos y bueno, contestando, la verdad que obviamente es una lástima la lesión que le pasó a Fede, creo que a ningún jugador se le desea eso y obviamente también estamos muy tranquilos en ese tema porque creo que los refuerzos que llegaron, la gente nueva, tratamos de aportar nuestro granito de arena y hacer las cosas muy bien dentro de la cancha”, dijo Jesús Gallardo previo a enfrentar a su equipo.

