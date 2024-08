Leyenda de Pumas confiesa lo que debe mejorar Gustavo Lema

Claudio Suárez tendrá el corazón dividido este domingo cuando Pumas reciba a Tigres en CU. La leyenda de Pumas inició su carrera en el cuadro del pedregal y se despidió portando la playera de los Tigres. El Emperador aprovechó para referirse a lo que ha sido el paso de Gustavo Lema en el cuadro felino.

“Creo que no lo ha hecho mal la temporada pasada, por eso le dan ese voto de confianza. Deberíamos evaluarlo al término de la temporada y si Pumas no califica entre los primeros, pues yo creo que se debe analizar porque Pumas debe de pensar también en títulos y se le debe exigir, se le está exigiendo más a América o Chivas”, dijo el ex futbolista de Pumas en entrevista exclusiva para Azteca Deportes.

Suárez le tiró flores al Tigres de Veljko

Por otro lado, se animó a hablar acerca de las expectativas que genera Paunovic como DT de Tigres.

“Con el plantel que tienen van al título, depende de cómo jueguen, como se desarrollen, porque ahora contra Chivas le costó mucho trabajo, pero Chivas hizo un buen partido, les complicó, eso es lo que tiene que buscar que el equipo sea dinámico, es un equipo que sabe ganar porque tiene mucha experiencia. Yo creo que tienen un gran plantel para salir campeones”, comentó el Emperador.

Además, dio a conocer como llegarán ambos clubes al duelo en CU.

“Los dos son equipos que están armados para ganar, son equipos que proponen, esperemos que sea un buen partido para todos los aficionados y que sea emocionante. Me parece que Tigres por el plantel que tiene llega mejor. El caso de Mazatlán que lo hizo muy bien en el torneo y fue de los mejores equipos, ahora regresó y le ganó a Pachuca”, expresó el ex futbolista de Tigres.

Claudio y la actualidad de México

Finalmente, se refirió al proyecto de Aguirre y Márquez en Selección Mexicana.

“No tengo planes de sumarme, la federación y Javier Aguirre, creo que no piensan en uno. Los malos resultados últimamente o lo que ha pasado prende las alarmas de decir hay que hacer algo, yo creo que fue el motivo de traer a Javier Aguirre, alguien con mucha experiencia, porque mucha gente habla que va a ser lo mismo, creo que puede manejar bien todo el entorno”, sentenció Suárez.

