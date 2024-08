Claudio Suárez: “A Pumas se le debe exigir como América y Chivas”

Claudio Suárez es una leyenda de Pumas que extraña ver a su equipo campeón. De los 4 grandes del futbol mexicano, los del Pedregal son los más rezagados y los que tienen más tiempo sin levantar la corona de la Liga BBVA MX .

“Las derrotas sobre todo para Pumas son preocupantes porque se le debe exigir ya ganar títulos, lleva mucho tiempo sin lograr algo desde aquella final con Andrés Lillini, pero Pumas tiene que aprovechar la condición de local que eso pesa mucho los equipos sobre todo el norte”, comentó el ex jugador universitario en entrevista exclusiva para Azteca Deportes.

Te puede interesar: Refuerzo de Pumas deja mal parado a Rogelio Funes Mori

Tigres ¿entre los grandes del futbol mexicano?

Para Suárez, los Tigres ya se pueden codear con los grandes del futbol mexicano.

“Yo creo que va de la mano en el tema de ganar títulos, en lo deportivo, de sumar más aficionados, y creo que en ese tema Tigres ha sumado aficionados, no como América o Chivas, pero Tigres ha sido el más ganador de los últimos años y hay que ver si pueden mantener esa hegemonía, seguir ganando como en aquella época con Ferretti, fue una buena época para ellos”, dijo Claudio.

Suárez ve con buenos ojos el mercado de pases de Pumas

También, opinó acerca de los refuerzos de Pumas en este último verano de transferencias.

“En el caso de Pussetto, siento que no había hecho muy buenos partidos, no sé si le ha costado adaptarse, el último partido metió gol y le ha dado oportunidad Lema, también la lesión de Suarez, siento que afectó un poquito, pero tiene a Rubalcaba que también regresó de Bélgica y está haciendo un buen torneo, el Chino Huerta está manteniendo su nivel ahí con Memo Martínez, Funes Mori y ahora la pelea con Pusetto, también Quispe. En la defensa, siento que Lisandro Magallán se ha pasado de no cuidar las expulsiones, ya varias veces lo han expulsado y eso le cuesta trabajo el equipo para obtener resultados”, sentenció el ex futbolista felino.

Te puede interesar: En Cruz Azul no se sienten favoritos ante el América