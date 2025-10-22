Erik Lira renovó su contrato con Cruz Azul pero podría salir antes de lo esperado

La afición de Cruz Azul está muy contenta con la renovación de uno de sus símbolos como Erik Lira, quien extendió su contrato con el cuadro cementero hasta el 2029; sin embargo, el mediocampista de la Máquina podría salir antes de lo esperado del conjunto celeste.

La razón de una posible salida de Erik Lira

Su contrato recién firmado con la Máquina tendría una clausula especial si llega una oferta del futbol europeo, por lo que la intención del seleccionado mexicano sería emigrar al futbol del viejo continente lo antes posible y con una actuación destacada en la próxima copa del mundo no cabe duda que tendría opciones para salir a un futbol con más alto nivel.

Previo al partido en el Olímpico Universitario de este sábado, el capitán de la Máquina, Ignacio Rivero habló ante los medios de comunicación y tocó el tema de la renovación de Erik Lira y lo que significa tener a un hombre como el surgido en los Pumas en el terreno de juego.

“Me llena de orgullo que varios de los chicos hayan renovado, últimamente Erik, Charly o Piovi… estandartes de este año y medio que ha sido bueno para nosotros. De eso se trata, proyectar y de guiar al Cruz Azul que queremos. Es muy lindo saber que muchos de mis compañeros van a seguir varios años aquí”, mencionó Nacho Rivero.

Duelo clave para Cruz Azul

La Máquina de Cruz Azul se prepara para su partido frente al Necaxa y lo hará con la motivación de la renovación de uno de sus referentes como Erik Lira, quien extendió su contrato hasta el 2029 con el conjunto celeste.

