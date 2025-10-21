CONFIRMADO: TV Azteca transmitirá el ÚNICO partido por Televisión Abierta de la Jornada 14 del Apertura 2025

La Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX se disputará a media semana como parte de la doble jornada y uno de los partidos más atractivos será el Necaxa contra Cruz Azul que marcará el regreso de Nicolás Larcamón a Aguascalientes tras su salida de los Rayos.

El estratega argentino estuvo en el banquillo hidrocálido durante el Clausura 2025, pero salió de ese equipo justamente para reforzar a la Máquina.

Necaxa vs Cruz Azul EN VIVO, Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

¿Cuándo y dónde ver el Necaxa vs Cruz Azul?

Será en punto de las 7pm de hoy que las pantallas de Azteca Deportes se conviertan en las únicas en transmitir un partido de la actual jornada por televisión abierta. Será el canal 7 el que transmita el Necaxa contra Cruz Azul, así como vía app y sitio web, para todos los aficionados de ambos equipos que quieran disfrutar de uno de los mejores partidos de la semana.

Nuestro propio David Medrano fue el que compartió dicha noticia a través de redes sociales, específicamente en su perfil de X. “Regresa Larcamón a Ags. El único partido de la Fecha 14 que va en tele abierta. Los esperamos”, compartió.

¿Cómo llegan Necaxa y Cruz Azul a su partido?

Con 14 jornadas transcurridas, quedarán definidos los cruces de cuartos de final. Hasta el momento, los dirigidos por Fernando Gago marcan en la posición 17 de la clasificación general con nueve unidades que se traducen a dos victorias, tres empates y ocho derrotas, pero todavía con opciones matemáticas de clasificar del play-in.

Mientras que la Máquina de Larcamón ya aseguró su puesto en la fase final. Actualmente son segundos de la tabla con 28 unidades, que han significado ocho victorias, cuatro empates y tan sólo una derrota.