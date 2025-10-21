OFICIAL: Nicolás Larcamón sancionó a estos 2 jugadores por incumplir con una regla clave del equipo

Nicolás Larcamón no se tentó el corazón y mandó a la banca a Kevin Mier y a Willer Ditta en un partido de suma importancia como lo fue el Clásico Joven ante América. El argentino puso mano dura a los colombianos por reportar tarde con el equipo después de Fecha FIFA. Pero eso no es todo, ya que también serán sancionados económicamente por incumplir con una regla clave del club. Pese a ello, tal parece que regresarán a la titularidad ante Necaxa .

El entrenador puso autoridad y banqueó a 2 referentes del club, ya que no reportaron con el equipo después de su convocatoria con la Selección de Colombia. El argentino dio a conocer en conferencia de prensa postpartido, en el que Cruz Azul derrotó 2-1 al América , la causa de su decisión y se refirió a que ambos jugadores no entrenaron un par de días, por lo que no estaban aptos.

Club de Futbol Cruz Azul Willer Ditta y Kevin Mier serán sancionados económicamente por reportar tarde 2 días con Cruz Azul

“Incumplieron con la fecha de regreso que teníamos estipulada y a partir de ahí se perdieron 2 de los 3 entrenamientos que podían presenciar para la preparación de este partido”, declaró Larcamón al término del Clásico Joven.

La mano dura de la directiva de Cruz Azul hacia 2 jugadores

La directiva de Cruz Azul impondrá sanciones económicas para Kevin Mier y Willer Ditta por incumplir con el reglamento, ello llega después de que Nicolás Larcamón hiciera lo propio dentro del vestidor, pues así lo dio a conocer el periodista Juan Carlos Zúñiga, a fin de demostrarle al plantel que ningún jugador está por encima de la institución.

Nicolás Larcamón explicando el motivo por el cual Kevin Mier y Willer Ditta no fueron considerados para arrancar el partido de esta noche de Cruz Azul. pic.twitter.com/mSFotw7sKC — Enki Renacido (@EnkiRenacido) October 19, 2025

¿A cuánto podría ascender la sanción a los 2 jugadores de Cruz Azul?

Cruz Azul sancionará a los 2 jugadores internamente, por lo que se desconoce a cuánto podría ascender el monto por incumplir con el reglamento. No obstante, hay un antecedente de un exentrenador de la Máquina, pues Ricardo Ferretti reveló que imponía multas de 50 mil pesos a sus futbolistas tras recibir una tarjeta amarilla por reclamar, cifra que podría aumentar para Ditta y Mier, ya que ellos faltaron a 2 entrenamientos.

El posible regreso de los 2 jugadores sancionados por Nicolás Larcamón

Willer Ditta y Kevin Mier podrían regresar a la titularidad en el partido entre Cruz Azul y Necaxa, que se realizará este martes 21 de octubre en el Estadio Victoria. Lo anterior, ya que Nicolás Larcamón aseguró que el motivo de quitarlos de la titularidad fue por la falta de ritmo al perderse un par de entrenamientos.