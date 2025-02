Los TRES equipos que llegarán invictos a la Jornada 6 del Clausura 2025

Todavía no culmina la Jornada 5 del Clausura 2025 y ya son solo tres los equipos que permanecen invictos en el joven torneo de la Liga BBVA MX, entre ellos el América de André Jardine. Los emplumados golearon en casa al FC Juárez y se colocaron en lo más alto de la tabla rumbo al tetracampeonato. Tigres, por su parte, perdió la etiqueta de imbatible el sábado por la noche en su visita al Toluca, que hizo el gol del triunfo sobre el final.

Te puede interesar: André Jardine adelanta la salida de jugador tricampeón con el América

Los otros dos que todavía no han caído son el León y Pachuca, sin embargo, ambos conjuntos tienen un partido pendiente y será hasta el miércoles 5 de febrero que jueguen el cotejo pendiente entre ellos, correspondiente a la Jornada 1. Este fin de semana los hombre de Eduardo Berizzo se impusieron a Mazatlán sin James Rodríguez en la cancha, mientras los dirigidos por Guillermo Almada empataron sin goles con el Atlas.

Resumen Mazatlán 1-2 León | Jornada 5, Clausura 2025

Te puede interesar: La millonaria cantidad que ganará Cruz Azul por la llegada de Santiago Giménez al Milan

No es ninguna sorpresa que estas tres escuadras se encuentren entre lo mejor del Clausura 2025; América tiene 13 puntos en lo más alto de la tabla, le sigue el club felino con 12, mientras los Tuzos son cuartos con 10.



Pase lo que pase, por lo menos dos equipos asegurarán llegar invictos a la Jornada 6 del campeonato doméstico, donde las Águilas viajarán a Puebla para medirse a ‘La Franja’. Pachuca y León, por su parte, tienen compromisos complejos el siguiente fin de semana, los primeros visitarán al Cruz Azul y los segundo recibirán al Toluca.

Cabe mencionar que América enfrentará a James Rodríguez en en Estadio Ciudad de los Deportes bajo el marco de la Jornada 9, al Pachuca lo visitan hasta la fecha 14.

Próximos partidos del América en el Clausura 2025

- Puebla vs América, Jornada 6 - viernes 7 de febrero, 21:00 horas (TCM)

- América vs Necaxa, Jornada 7 - viernes 14 de febrero, 21:00 horas (TCM)

- América vs León, Jornada 9 - miércoles 19 de febrero, 19:00 horas (TCM)



Te puede interesar: El COMPLICADO calendario de Cruz Azul en el mes de febrero