Los posibles movimientos en la tabla del Clausura 2025 con los partidos de HOY domingo 20 de abril

La Jornada 17 del Clausura 2025 de la Liga MX de este domingo 20 de abril promete emociones intensas, ya que los resultados de los partidos León vs Monterrey, Atlético de San Luis vs Pachuca y Juárez vs Querétaro podrían generar cambios significativos en la tabla general y definir el destino de varios equipos en la Liguilla y el Play-In.

León vs Monterrey: La lucha por subir en la tabla

León, actualmente en el sexto lugar, tiene la oportunidad de escalar posiciones y asegurar su clasificación directa a los cuartos de final. Para lograrlo, necesita vencer a Monterrey, o empatar y esperar que Pachuca no gane su partido. Un triunfo contundente (diferencia de 5 goles) podría incluso colocarlos en el tercer lugar, dependiendo de la diferencia de goles. Por su parte, Rayados, ubicado en el octavo puesto, busca mejorar su posición en el Play-In. Una victoria les permitiría subir al séptimo lugar y enfrentar un rival más accesible en la fase de reclasificación.

Pachuca pelea por el quinto lugar

Pachuca, séptimo en la tabla, tiene la posibilidad de colarse entre los seis primeros y evitar el Play-In. Para ello, necesita ganar su partido contra Atlético de San Luis y esperar que León no obtenga los tres puntos frente a Monterrey. Los Tuzos podrían terminar el torneo regular en la quinta posición. Sin embargo, Atlético de San Luis, ya sin posibilidades de clasificar, podría complicar las aspiraciones del equipo de Guillermo Almada con un resultado inesperado.

Juárez por un mejor lugar en el Play-In

El conjunto de Juárez, noveno en la tabla, busca asegurar una mejor posición en el Play-In y tener una pequeña posibilidad en jugar en casa. Para ello, necesitan vencer a Querétaro, un equipo que ya no aspira a clasificar. Un triunfo de los Bravos, combinado con una derrota de Monterrey, podría colocarlos en el octavo lugar. Por otro lado, Querétaro podría jugar el papel de verdugo y cerrar el torneo con una victoria que afecte las aspiraciones de Juárez.

La Jornada 17 será crucial para definir los enfrentamientos en la Liguilla y el Play-In, así como para determinar qué equipos tendrán la ventaja de jugar en casa.