Cleveland Guardians vs Tampa Bay Rays EN VIVO: ver GRATIS el resultado de la transmisión HOY lunes 12 de octubre, Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de la MLB con Jonathan Aranda

Los Tampa Bay Rays buscarán hacer pesar su localía en el primer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana ante los Cleveland Guardians. El cuadro de la Florida llega como ligero favorito y mandará a Drew Rasmussen a la lomita en busca de secar la ofensiva visitante. Por otro lado, el equipo visitante confiará en Foster Griffin para frenar a una de las ofensivas más potentes de la MLB encabezada por el mexicano Jonathan Aranda.

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¿Dónde se juega el Juego 1 de Tampa Bay Rays vs Cleveland Guardians?

El Juego 1 entre Tampa Bay Rays vs Cleveland Guardians se jugará en el Tropicana Field con capacidad para 42.735 espectadores. Este recinto está ubicado en el estado de Florida, de Estados Unidos y en el que Tampa Bay Rays cuenta con la ventaja de la localía.