Cleveland vence a Pittsburgh con gol de campo salvador

Los Cleveland Browns jugaron un partidazo en casa y le otorgaron a Dorian Thompson-Robinson su primera victoria como mariscal de campo titular. Los locales se impusieron s Pittsburgh gracias a un gol de campo de Dustin Hopkins en los segundos finales de un férreo partido entre rivales divisionales. La escuadra de Kevin Stefanski se pone con marca de 7-3 y continúan en la persecución de Baltimore.

Cleveland se fue al medio tiempo ganando por 10 y los Acereros fueron capaces de empatarlo, gracias en gran medida a una larga escapada de 75 de Jaylen Warren hasta la zona prometida. Sin embargo, Kenny Pickett fue incapaz de guiar a su equipo hacia el probable gol de campo de la victoria y le devolvió el ovoide a los locales con tiempo suficiente para intentar hacer lo propio. Al final de cuentas, los duelos divisionales se deciden en los detalles y Cleveland fue más cuidadoso en ese sentido.

GOL DE CAMPO GANADOR DE CLEVELAND | Los Browns lo ganan con un gol de campo mientras el tiempo expiraba, se ponen con marca de 7-3 | Steelers 10-13 Browns

GOL DE CAMPO DE PITTSBURGH | Los Acereros empatan con un gol de campo de Chris Boswell tras una buena marcha | Steelers 10-10 Browns

It's good from 28



PIT 10 | CLE 10



TOUCHDOWN DE LOS STEELERS | Larga escapada de Jaylen Warren hasta las, 74 yardas y Pittsburgh se acerca | Steelers 7-10 Browns

GOL DE CAMPO DE CLEVELAND | Los locales se van arriba con cierta comodidad hacia los vestidores gracias a un corto gol de campo | Steelers0-10 Browns

TOUCHDOWN DE LOS BROWNS | Cleveland se adelanta con un corto acarreo anotador de Mike Ford | Steelers 0-7 Browns

Pittsburgh viaja a Cleveland el domingo para medirse a los Browns en la Semana 11 de la NFL, será la segunda vez que dichos equipos se vean las caras en la presente campaña, la escuadra de Mike Tomlin ganó el primer enfrentamiento gracias a un touchdown de T.J. Watt. Lamentablemente, los locales no contarán con la presencia de Deshaun Watson, quien se perderá el resto del año debido a un hueso roto en su hombro derecho.

En lugar del otrora quarterback de los Houston Texans entrará el novato Dorian Thompson-Robinson, egresado de UCLA y seleccionado en la quinta ronda del draft, ‘DTR’ ya jugó contra los Ravens en la Semana 4, un partido que originalmente no iniciaría pero al que ingresó de último minuto cuando Watson se declaró incapaz de hacerlo. Enfrentará a una defensiva posicionada entre las últimas de la liga en varias, sin embargo, la unidad que encabeza Watt se ha mostrado oportuna a lo largo del presente curso.

“Si hubiera tenido este partido la primera semana, en la semana 4, probablemente me habría puesto nervioso y no habría sido capaz de darles ninguna respuesta (a los medios de comunicación)", dijo el jueves Dorian-Thompson. “Pero ya tengo el primero en mi haber. Ahora sé lo que se necesita para ser un mariscal de campo de la NFL y no sólo ser un mariscal de campo universitario en la NFL”.

Independientemente de lo anterior, el mejor argumento que tiene Cleveland para salir avante el domingo es una defensiva que es primera de la liga en cuanto a yardas por partido se refiere y que permite poco menos de 19 años por partido. Myles Garrett, con apenas 27 años de edad, es candidato a jugador defensivo del año gracias al esquema diseñado por Jim Schwartz que le permite brillar sobre el emparrillado.

