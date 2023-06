El CMB celebró su 60 aniversario rodeado de leyendas del boxeo

La familia del boxeo celebró los 60 años del Consejo Mundial de Boxeo, las grandes leyendas del pugilismo azteca se hicieron presentes para acompañar a Mauricio Sulaimán en el día que su padre estaría cumpliendo 92 años, el presidente del organismo más grande del boxeo explicó por qué el CMB ha sido tan importante en el deporte en estos 60 años de historia.

“El Consejo Mundial de Boxeo ha cambiado el destino de este deporte, lo ha hecho más seguro y esta es la demostración del cariño y de la representación que se tiene a nivel mundial, del consejo, méxico, el boxeo, número uno” mencionó Mauricio Sulaimán.

Boxeo en Corto | CMB anuncia protocolo de seguridad para funciones de boxeo

Te puede interesar: Eddy Reynoso niega haber recibido oferta, que habría mandado David Benavidez

Además el dirigente del CMB nos contó una de las mejores experiencias que ha vivido al frente del consejo, un momento único en la vida que le regaló el deporte junto a su padre José Sulaimán.

“Ver a Muhammad Ali visitar a mi papá en el hospital, cuando estaba ya en su última etapa, llegó Muhammad Ali en su silla de ruedas, pasó cinco horas con él tomados de la mano, eso es el Consejo Mundial” agregó Sulaimán.

Mauricio Sulaimán agradecido con Box Azteca por revivir el Boxeo en México

Además el presidente del Consejo Mundial de Boxeo aeguró que Tv Azteca a través de Box Azteca, la casa del boxeo hizo una gran lavor para revivir el deporte que a principio de los dosmiles estaba desaparecido en nuestro país y que por medio de las transmisiones de Box Azteca volvió a resurgir.

“Gracias a la Casa del Boxeo a Tv Azteca, el boxeo está vivo en México, 2006 será el año que marca el parteaguas, el deporte estaba muerto, al resurgir con Tv Azteca hoy podemos presumir una gran cantidad de campeones y campeonas y verdaderamente no hay cómo expresar en palabras lo que ha hecho Azteca por el boxeo” mencionó Mauricio Sulaimán.

Te puede interesar: Equipo de Gervonta Davis, acepta que le darán este año revancha a Pitbull Cruz

Julio César Chávez estuvo presente en la gala en donde fue homenajeado con un trofeo a su trayectoria en el boxeo siendo la máxima figura del deporte en nuestro país, el “Champ” aprovechó para agradecerle a José Sulaimán todo lo que hizo por él.

“Gracias al Consejo soy lo que soy, gracias a Don José Sulaimán que en paz descanse le tengo un gran agradecimiento la verdad, sin él yo no hubiera logrado lo que logré, porque él fue el que me dio la oportunidad para pelear por un campeonato del mundo, aparte de eso fue como un padre para mí, él fue el primero que me llevó a una clínica de rehabilitación, porque el quería verme bien, que estuviera bien, él no quería morirse sin que yo estuviera limpio y gracias a dios, se lo cumplí"