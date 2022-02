Cobertura Querétaro vs Mazatlán EN VIVO ! Jornada 6 del Clausura 2022

Los Gallos de Querétaro reciben en la jornada 4 de la Liga BBVA BBVA MX a Mazatlán, en duelo que se disputará en el Estadio Corregidora, los locales están en el arranque de un nuevo proyecto de la mano de Hernán Cristante, quien fue presentado en días anteriores.



¿Cómo llega el equipo de Querétaro?

Los Gallos vienen de empatar a dos tantos contra los Tuzos de Pachuca, en la jornada 5 del torneo local, el cuadro queretano está en el lugar 16 de la general con tres unidades y cambiaron entrenador en busca de la mejoría que les permita pelear por el repechaje, ahora de la mano de Cristante.

“Este es un gran desafío, es reencontrarme con lo que me gusta y no es lo que yo pueda aportar, es lo que yo pueda desarrollar y seguramente va a sacar mi mejor versión”, comentó el famoso exquero, tras ser presentado como entrenador de Querétaro.



“Lo que me convence de tomar un proyecto así, es la seriedad. Hay que retomar lo básico, retomar la identidad. Se perdió la orientación y hay que rescatar lo que hicieron bien. Hay que hacerlo con trabajo, con humildad y sabiendo que existe un orden en la institución”, añadió.

Mazatlán vive un gran momento en el Grita México

El cuadro dirigido por Beñat San José está en la plaza 11 de la tabla general con 6 unidades, en los últimos partidos el equipo cañonero ha mostrada mejoría en el campo, en la jornada 5 consiguió un triunfo que los inyectó de confianza ante los Xolos de Tijuana por marcador 2-0 en el Estadio “Kraken”.

Además, a mitad de semana, se realizó el juego pendiente de la fecha 2, y Mazatlán FC le pegó por marcador 2-1 a un América en crisis, en juego pendiente de la jornada 2 del Grita México Clausura 2022 de la Liga BBVA MX, con este resultado, Santiago Solari complica su continuidad en el cuadro azulcrema.

Al minuto 12 del encuentro, Gonzalo Sosa aprovechó el rebote que dejo el arquero azulcrema, Guillermo Ochoa y colocó el 1-0 para el cuadro de Beñat San José. Al 30´, Benedetti orquestó la jugada del segundo gol, pues por el costado izquierdo se apoyó con Nico Diaz, quien puso el centro para Miguel Sansores para poner el segundo tanto en la frente del cuadro de las Águilas del América, sobre el final, Otero puso el tanto del descuento para la causa Águila.