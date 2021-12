Cocca sobre penal a Dinenno: Es un deporte de contacto

Atlas conseguió su boleto a la gran final de la Liga BBVA MX luego de empatar en el marcador global ante Pumas y calificar gracias a su mejor posición en la tabla general.

Atlas vs Pumas | Resumen completo | Semifinal de vuelta

En la recta final del partido, cuando Pumas ganaba por la mínima diferencia, y buscaba el segundo gol que le diera el pase, el zaguero de Atlas, Anderson Santamaría extendió el brazo en el área, que terminó por abrir la nariz de delantero auriazul Juan Ignacio Dinenno. El silbante, Jorge Antonio Pérez Durán, determinó que no hubo penal.

Minutos después de esa jugada, el atacante argentino fue expulsado por pegarle una patada en el rostro al atlista Jesús Angulo cuando trataba de contactar el balón con una chilena.

“Una cosa que pasó dentro del vestidor, vino Juan Dinenno a pedir disculpas, él también sufrió una lesión, pobre, y también fue lo mismo, es un deporte de contacto y Juan tuvo la desgracia de chocar y lastimarse la nariz como le pasó a Jesús, siempre dentro del marco de la honestidad, y de disputar todas las pelotas a ‘full’, fue un partido durísimo en el cual tuvimos varios accidentados y realmente creo que nada de gravedad” dijo el entrenador de Atlas, Diego Cocca en conferencia de prensa.

Por su parte, el técnico de Pumas, Andrés Lillini, consideró que la falta de Anderson Santamaría fue clara, sin embargo aceptó que Atlas mereció más la calificación que sus dirigidos por el trámite de la serie.

No nos podemos quedar con una jugada, no fuimos más que Atlas: Lillini

“No nos podemos quedar con una jugada, la verdad que no fuimos más que el rival en los 90 minutos bueno, casi mas de 100 minutos, no fuimos más que Atlas, los partidos se ganan en este caso porque eres superior al rival o llevándolo por delante con tu esfuerzo o personalidad, en futbol no encontramos los caminos para hacerlo adecuadamente” finalizó Lillini y con ello la participación de Pumas en el torneo a pesar del triunfo fuera de casa.