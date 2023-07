PUBG Mobile lanza colaboración con Dragon Ball Super

Fue en agosto del año pasado cuando la empresa desarrolladora de videojuegos, Krafton, creadora del título para dispositivos móviles cuando reveló la posibilidad de colaborar con los icónicos personajes de Dragon Ball Super, siendo este 1 de julio cuando Gokú y compañía aterrizó al battle royale de PUBG Mobile.

Con motivo a la actualización del Mobile gracias a la versión 2.7 se introdujeron los salvadores del planeta tierra por décadas, así lo informó PUBG a través de su cuenta oficial de Twitter “¡Goku está trayendo sus habilidades a PUBG MOBILE, así que prepárate para la batalla! ¡Aterriza en PUBG MOBILE y conviértete en Super Saiyajin!”, escribió el juego.

Hasta el momento solo se han revelado la imágenes de las skins de Gokú y Vegeta, pero se espera que en la próxima semanas lleguen los demás personaje del popular anime de Akira Toriyama como Piccolo, Gohan, Bulma, Krilin, entre otros.

¿Colaboraciones de PUBG con otros animes?

El videojuego se ha caracterizado por presentar crossovers de otro nivel con Jujutsu Kaizen, Neon Genesis Evangelion, así como la serie de Netflix de League of Legends Arcane, con Liverpool FC, Alan Walker y Spiderman No Way Home.

¿Qué es Pubg Mobile?

PUBG es un videojuego de acción en el cual hasta 100 jugadores pelean en una Batalla Real (Battle Royale), un tipo de combate a muerte en el cual hay enfrentamientos para ser el último con vida. El título se encuentra disponible para dispositivos con sistema operativo Android e IOS.

Fue lanzado el 8 de febrero de 2018 a nivel global y se convirtió en uno de los videojuegos con más jugadores activos, además de sumar más de 9 millones dólares en ingresos. En ese mismo año fue ganador del premio al mejor juego del año por los Premios Golden Joystick.