Rivers explota ante Samy Rivera en el pesaje de la Velada 3

El día previo a Velada del Año, los contrincantes se presentaron en el evento del pesaje para asegurarse de estar en óptimas condiciones para la gran batalla, uno de los encuentros más esperados es el de las Rivers, dos figuras públicas que representarán a las regiones de España y México.

Durante la transmisión en vivo, surgió un tema que generó tensión entre las dos Rivers, el acuerdo sobre el peso al que debían llegar causó una disputa en la mesa de análisis. Samanta Rivera ya tenía planeada una pelea con otra persona y había acordado los términos del peso, sin embargo, cuando Mariana se unió como nueva contendiente, esos planes cambiaron y tuvieron que llegar a un nuevo acuerdo.

Mariana rompió en llanto al explicar que no le gustaba bajar de peso. Mencionó durante la transmisión: “A mí no me gusta verme delgada, entonces bajar 5 kilos también me afectaba personalmente, no me quiero ver así".

Finalmente, el acuerdo concluyó en que debían pesar menos de 55 kg. Samantha Rivera registró un peso de 52.6 kg, mientras que Mariana Rivers alcanzó un total de 54.5 kg.

¿Cuándo pelea la Rivers?

La pelea se llevará a cabo en el Estadio Cívitas Metropolitano, la casa del Atlético de Madrid, donde se espera la asistencia de miles de aficionados. El sábado 1 de julio será el día en que los combates de boxeo entre los streamers más aclamados del mundo se desarrollen en este prestigioso escenario.

La Velada del Año 3 promete ser un evento emocionante, lleno de acción y rivalidad, los fanáticos de Samantha Rivera estarán alentándola fervientemente mientras se enfrenta a Mariana Rivers en un combate que promete ser inolvidable, siguenos a traves de nuestras redes sociales de Azteca Esports para más contenido gamer y el universo de los esports.