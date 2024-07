Las bajas que tendría Colombia para enfrentar a Argentina en la final de la Copa América

Colombia se instaló en la final de la Copa América 2024 después de un sufrido triunfo frente a Uruguay en la cancha del Bank of America Stadium. Los cafetaleros se medirán este domingo a la Argentina de Lionel Messi en busca de la gloria continental, sin embargo, lo harán sin uno de sus hombre clave, pues se hizo expulsar de manera infantil en el primer tiempo contra los charrúas.

Daniel Muñoz se despidió del encuentro en el agregado del capítulo inicial por un codazo sobre Manuel Ugarte, quien antes lo había provocado. Cabe resaltar que el protocolo del VAR no se aplicó de acuerdo a reglamento, pues el central mexicano César Ramos no percibió la acción en vivo y fue avisado de ella desde la cabina, lo que implica que debió haberla revisado por su cuenta. Incluso teniendo esto en consideración, la agresión merecía la segunda amarilla.

Gol de Jefferson Lerma: Uruguay 0-1 Colombia | Copa América 2024 | Semifinal

No obstante, Ugarte no fue apercibido cuando quizá pude recibir la amonestación por apretar el abdomen de su rival. Al final de cuentas jugar con 10 hombres todo el complementario solo le significó sufrimiento extra a los hombres de Néstor Lorenzo, pero no la derrota. Por primera vez desde la edición del 2001, Colombia se ha plantado en la final de la Copa América, en aquella ocasión fueron anfitriones y vencieron a la Selección Mexicana de Javier Aguirre en la final.

Además del defensa lateral, también está en duda Richard Ríos, hombre que recibió una aparente patada a la altura de la rodilla en el segundo tiempo que no fue sancionada por el central azteca. El ex del Mazatlán permaneció en el césped mientras la acción continuó, cuando James Rodríguez reclamó lo único que recibió a cambio fue la cartulina amarilla. El actual volante del Palmeiras abandonó el campo al 61' y se desconoce si sufrió una lesión.

En cuanto se pitó el final del cotejo hubo conato de bronca entre los jugadores de ambos combinados, además, representantes celestes subieron al graderío y se enfrentaron con aficionados colombianos.

¿Cómo ver GRATIS y EN VIVO la final de la Copa América 2024?

La final de la Copa América 2024 está definida, Argentina y Colombia se medirán en el Hard Rock Stadium de Miami este domingo 14 de abril. Podrás seguir toda la acción a través de la pantalla de Azteca 7 en punto de las 17:50 horas, tiempo del centro de México. También puedes sintonizarla por medio de la app de Azteca Deportes y seguirla en aztecadeportes.com

