Colombia da un tremendo golpe en el Mundial Femenino

Las selecciones de Marruecos y Colombia hicieron historia este domingo en el Grupo H, donde las marroquíes consiguieron su primera victoria en un Mundial y la futbolista Nouhaila Benzina se convirtió en la primera jugadora en llevar hiyab en un Mundial mientras que Colombia dio la sorpresa al ganar a Alemania en el último minuto.

Mientras, la undécima jornada de la fase de grupos del Mundial de Australia y Nueva Zelanda dejó también la goleada de Noruega a Filipinas (6-0) y el empate sin goles entre Suiza y Nueva Zelanda.

Alemania vs Colombia

Colombia dio la sorpresa de la jornada al ganar en el último minuto a la bicampeona del mundo Alemania, que se mostró muy errática en ataque con una Alexandra Popp irreconocible que solo fue capaz de marcar desde los once metros y que desperdició la oportunidad de clasificarse para octavos de final a falta de una jornada de la fase de grupos.

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Tras un primer acto con pocos remates en el que Colombia aguantó el dominio alemán y jugó contra la potencia de tú a tú, en el segundo tiempo Linda Caicedo se inventó un golazo (minuto 52) que dejó tocada a una inofensiva Alemania.

Pese a que la selección alemana no estuvo acertada en ataque, logró igualar un choque con el penalti de Popp (minuto 89). Sin embargo, Colombia no se rindió y Vanegas cabeceó un saque de esquina (minuto 97) para poner como líder del Grupo H a la selección cafetera.

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Corea del Sur vs Marruecos

Marruecos hizo historia por partida doble en el encuentro que le enfrentó a Corea del Sur este domingo. La selección debutante logró su primera victoria en un Mundial, en el segundo partido de la fase de grupos con un gol de Ibtissam Jraidi en el minuto seis y su defensa Nouhaila Benzina se convirtió en la primera jugadora en llevar hiyab en el torneo femenino.

La FIFA prohibió el uso del hiyab entre 2007 y 2014, debido a que según el organismo se consideraba que era un riesgo en la salud de las jugadoras jugar al futbol portando un velo, pero, por primera vez, se ha permitido portarlo.

Tras este hito, la selección marroquí logró aguantar todo el partido para sumar tres puntos y empatar a puntos con Alemania, que perdió en el último partido de la jornada con Colombia.

Noruega vs Filipinas

La selección noruega arrasó con Filipinas, que recibió seis goles. Sophie Román Haug (6, 17 y 95), Caroline Graham Hansen (31), Alicia Barker en propia puerta (48) y Guro Reiten de penalti (53) fueron las goleadoras de un partido en el que Filipinas se quedó con una jugadora menos en el 67 por roja directa a Sofia Nicole Dador Harrison.

Tras esta goleada, Noruega, que se ha quedado empatada a puntos con Nueva Zelanda, se clasifica matemáticamente para octavos de final como segunda de grupo del Grupo A.

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Suiza vs Nueva Zelanda

La selección suiza confirmó su clasificación para los octavos de final como líder del Grupo A después de un partido ante Nueva Zelanda que terminó con reparto de puntos y sin goles.

Tras un inicio de partido en el que Nueva Zelanda comenzó a presionar y disputar la posesión a Suiza, el encuentro se fue cerrando y tuvo pocas emociones. Suiza careció de pocas ideas en ataque, pero fue efectiva defensivamente y las pocas aproximaciones de Nueva Zelanda fueron atajadas por la guardameta Gaëlle Thalmann.

Con información de EFE