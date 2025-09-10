deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

Venezuela 2-5 Colombia: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY martes 9 de septiembre, partido de la Jornada 18 de la eliminatoria CONMEBOL para el Mundial 2026; marcador online

Disfruta las mejores acciones del partido entre la Vino Tinto y los Cafeteros en la última jornada de las eliminatorias de CONMEBOL, en donde los locales buscan su pase al Repechaje

Venezuela vs Colombia en vivo Jornada 18 eliminatoria Conmebol Mundial 2026
Eduardo Camarena
Mundial México 2026
Compartir

Te puede interesar: Ecuador vs Argentina en vivo: ¿Dónde ver gratis y en vivo el resultado del partido de la jornada 18 de la eliminatoria CONMEBOL para el Mundial de México 2026 HOY martes 9 de septiembre?, marcador online

Ha llegado la última llamada para algunas selecciones alrededor del mundo que aún sueñan con clasificar al Mundial de México 2026 y entre ellas se encuentra Venezuela, quien se enfrenta a Colombia en un partido definitivo que será uno de los platillos más atractivos de la Jornada 18 de las eliminatorias CONMEBOL, mismo que podrás seguir EN VIVO y GRATIS a través de esta misma página.

En partido que se llevará a cabo en el Estadio Monumental de Maturin de Monagas ante más de 50,000 personas, en donde en caso de obtener el triunfo ante Colombia, podría conseguir su boleto al Repechaje, el cual peleará directamente con Bolivia, que tendrá que hacer lo propio cuando reciba en el El Estadio Municipal de El Alto ante la poderosa Brasil de Carlo Ancelotti.

Te puede interesar: Los equipos de la CONMEBOL que buscan clasificar al repechaje del Mundial 2026
Te puede interesar: ¡Haaland anota 5 goles y junto a Noruega humillan a rival en fecha eliminatoria marcando en 11 ocasiones!
Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Importante jugador firma con Cruz Azul previo a la Jornada 8 del Apertura 2025

¿Qué necesita Venezuela para clasificar al Repechaje de Conmebol?

Para conseguir su boleto al Repechaje de Conmebol, a Venezuela le basta con ganarle a Colombia, en caso de empatar, necesita que Bolivia empate o pierda ante Brasil.

A Bolivia solo le sirve ganar y esperar un empate o derrota de Venezuela ante Colombia.

México vs Japón: lo mejor del partido de hoy | Resumen | Falla, expulsión y tensión

Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
Falta un año para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá
Mundial México 2026
El Mundial no se puede entender sin el aficionado mexicano: Falta un año para la Copa del Mundo
Christian Martinoli Luis García Jorge Campos
Mundial México 2026
Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos a un año del Mundial 2026 en México
Thumbnail
Mundial México 2026
Fernando Quirarte relata el momento que le puso la piel chinita a la Selección en México 86
Miguel España entrevista a un año del Mundial 2026 en México
Mundial México 2026
¿Ventaja o desventaja? Miguel España habla sobre el formato que tendrá el Mundial 2026
×
×