Colombia vs Ghana: a quién se enfrentará el ganador de este partido del Mundial 2026 en Octavos de Final

Colombia y Ghana protagonizarán uno de los partidos más atractivos de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El encuentro se disputará este viernes 3 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas City, donde ambas selecciones buscarán mantenerse con vida en el torneo.

La selección cafetera llega como líder del Grupo K luego de superar a Uzbekistán y República Democrática del Congo, además de empatar ante Portugal. Por su parte, Ghana logró avanzar desde el Grupo L y ahora intentará dar una de las sorpresas de la fase eliminatoria.

Ghana

El rival que espera al ganador de Colombia vs Ghana

El equipo que consiga avanzar desde esta llave ya tiene definido a su próximo rival en los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Se trata de Suiza, selección que aseguró su clasificación tras vencer a Argelia por marcador de 2-0 en la ronda previa. De esta manera, los europeos esperan al vencedor del choque entre colombianos y ghaneses.

El partido de Octavos de Final está programado para disputarse el martes 7 de julio en el BC Place de Vancouver, Canadá.

TE PUEDE INTERESAR:

¿Qué necesita Colombia para avanzar? La fórmula es sencilla: vencer a Ghana. Al tratarse de una fase de eliminación directa, no existe margen de error. Si hay empate al finalizar los 90 minutos reglamentarios, el partido se extenderá a tiempos extra y, de ser necesario, se definirá mediante una tanda de penales. El ganador obtendrá el boleto a los Octavos de Final y enfrentará a Suiza. El perdedor quedará eliminado de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Colombia y Ghana se enfrentarán en la ronda de 16vos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el Estadio Kansas City con el objetivo de avanzar en el torneo|Crédito: @FCFSeleccionCol

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La mejor televisora del país te traerá totalmente EN VIVO y GRATIS los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluida la gran final del certamen. Además de los encuentros de la Selección Mexicana, podrás disfrutar los duelos más importantes de la fase de grupos, dieciseisavos de final, octavos de final, cuartos de final y semifinales a través de la señal de TV Azteca Deportes.