La sensible baja que tendrá el Columbus Crew ante el América

Este lunes 31 de julio de 2023, termina la actividad de la jornada tres de la fase de grupos de la Leagues Cup y se definen los últimos enfrentamientos que tendrán en los 16avos de final.

Los últimos partidos de la fase de grupos son: América vs Columbus Crew, Puebla vs Chicago Fire, Toluca vs Colorado Rapids y Guadalajara vs Sporting Kansas City. De los cuales, tres equipos del futbol mexicano buscarán conseguir su boleto a la siguiente fase.

Uno de los partidos más llamativos de la jornada es el de América vs Columbus Crew a pesar de que ambos equipos ya están clasificados a la siguiente fase del torneo, pero buscan definir el primer lugar del grupo Centro 1.

El partido se jugará en el Estadio Lower.com Field en punto de las 18 horas (tiempo del centro de México). Desafortunadamente para el Columbus Crew, disputará el partido con una sensible baja.

Columbus Crew confirma la salida de Lucas Zelarayán

A través de sus redes sociales, Columbus confirmó que Lucas Zelerayán sale de la MLS para llegar al Al-Fateh de Arabia Saudita. Fue con ayuda de una imagen que le agradecieron al jugador por todos los goles, su dedicación y el haber ganado la Copa de la MLS.

“Apreciamos mucho todo lo que Lucas ha hecho por la tripulación, incluidos sus esfuerzos para ayudarnos a ganar la Copa MLS, los muchos momentos y goles memorables, y su dedicación al Club y a nuestros seguidores”.

Por último, le dieron las gracias por haber contribuido en el éxito que ha tenido el club.

“Cuando firmamos a Lucas, sabíamos que tendría un impacto inmediato en nuestro equipo, nuestro club y nuestra ciudad, y le damos las gracias por ser un contribuyente clave al reciente éxito del Club y por ayudar a lanzar esta nueva era de la tripulación”.

Etched in Columbus Crew history. pic.twitter.com/jgtlHHXAZw — The Crew (@ColumbusCrew) July 31, 2023

