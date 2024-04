OFICIAL: Columbus vs Tigres se pospone | Concacaf Champions Cup

El juego de Tigres ante Columbus Crew ha cambiado de horario. Debido al mal clima en Ohio, el encuentro correspondiente al juego de ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup ha sido pospuesto.

Mediante un comunicado publicado en redes sociales, la escuadra de la MLS dio a conocer que el encuentro se va a disputar más tarde de lo programado.

Update For Tonight’s Match 🚨

Due to thunderstorm warnings in the area, kickoff is delayed until 8:30 p.m. Gates are scheduled to open at 8 p.m. Follow along here for more weather updates: https://t.co/1ayZkmGkiP pic.twitter.com/2KJl0mW4ZA

— The Crew (@ColumbusCrew) April 2, 2024