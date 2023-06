Nyck de Vries tiene un pie fuera de la Fórmula 1 y Checo saldría beneficiado

En Alpha Tauri han sido muy pacientes con el piloto Nyck de Vries, pero el neerlandés no ha conseguido levantar su nivel. Después de una tercera parte del campeonato sigue con cero puntos en la tabla de pilotos y su mejor resultado ha sido un duodécimo puesto en el Gran Premio de Mónaco.

No obstante, esa cuenta ha sido aislada. De Vries, campeón mundial de la Formula E el año pasado, no ha logrado la estabilidad que esperaban en Alpha Tauri, o por lo menos el asesor Helmut Marko, quien ha dado la razón a Christian Horner sobre el nivel del piloto de 28 años.

“Y en este momento, parece que Christian Horner tenía razón… Él no era fan de Nyck De Vries”, comentó el directivo.

E-Prix de Portland R12, Resumen Completo | Formula E

¿Cómo afecta el caso de Nyck de Vries a Checo Pérez?

El movimiento más lógico para darle salida a De Vries sería la llegada de Daniel Ricciardo, actual piloto de pruebas de Red Bull. Ya se ha dicho que no está contemplado, pero si el neerlandés no levanta y suma puntos en las próximas carreras, no podríamos descartar esta opción, que de momento luce como la más viable para la institución.

Te puede interesar: Checo Pérez visita al equipo de los Dallas Cowboys

Esto, en consecuencia, podría liberarle presión Checo Pérez, quien no ha tenido últimamente buenas carreras en la Fórmula 1 y también han surgido rumores sobre la posibilidad de ser desbancado por Ricciardo, quien en reiteradas ocasiones ha expresado su deseo por volver a competir en el más alto nivel.

Independientemente de si son rumores o realidades, el hecho de que el australiano llegue a Alpha Tauri, sería una presión menos para Checo, quien finalizó sexto en el Gran Premio de Canadá después de salir desde el lugar 12 de la parrilla y lleva tres citas sin poderse meter a la Q3 en la clasificación.

Te puede interesar: Checo Pérez conquistará España a bordo de un Red Bull

Este domingo 2 de julio Checo buscará acabar con el mal desempeño en el Gran Premio de Austria.