EA SPORTS UFC 6 revela su fecha de lanzamiento con una experiencia de combate más realista que nunca

EA SPORTS UFC 6 ya tiene fecha de lanzamiento: el 19 de junio de 2026. La nueva entrega de la franquicia de artes marciales mixtas desarrollada por Electronic Arts promete llevar la experiencia dentro del octágono a un nuevo nivel, apostando por una jugabilidad más profunda, realista y centrada en la individualidad de cada peleador.

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Uno de los grandes atractivos del juego es la presencia de Alex Pereira y Max Holloway como atletas de portada. Pereira lidera la edición estándar, mientras que Holloway protagoniza la Ultimate Edition, marcando una nueva era donde el estilo único de cada contendiente se refleja directamente en el gameplay.

El título introduce avances tecnológicos como el sistema de captura sin marcadores y la tecnología Sapien, que permiten que los peleadores se muevan, golpeen y reaccionen con un nivel de realismo sin precedentes. A esto se suman nuevas físicas de impacto y animaciones más dinámicas, que hacen que cada combate se sienta distinto y más cercano a una pelea real.

En términos de jugabilidad, UFC 6 incorpora golpes distintivos y estilos personalizados, lo que significa que cada luchador no solo luce diferente, sino que también se comporta de forma única dentro del octágono. Las fortalezas y debilidades ahora tienen un peso real en cada enfrentamiento, elevando el nivel estratégico.

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Además, se añaden nuevos modos como Salón de las Leyendas y El Legado, que introducen una capa narrativa más profunda. En ellos, los jugadores podrán revivir momentos históricos del deporte o construir su propia carrera desde cero, experimentando la presión, evolución y gloria de convertirse en una estrella de la UFC.

La edición Ultimate ofrecerá beneficios adicionales como acceso anticipado de siete días, nuevos peleadores legendarios como Randy Couture y Ken Shamrock, así como expansiones futuras y contenido cosmético exclusivo.

Con este lanzamiento, EA busca redefinir los juegos de combate deportivo, ofreciendo una experiencia más inmersiva, técnica y personal que nunca antes. UFC 6 no solo quiere que juegues… quiere que realmente sientas cada pelea.