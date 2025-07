Alerta táctica! Rainbow Six Mobile llega a Latinoamérica este mes

Ubisoft lo hace oficial: Rainbow Six Mobile se lanzará el próximo 15 de julio en toda América Latina, ofreciendo una experiencia táctica 5v5 directamente desde dispositivos Android e iOS. La adaptación del exitoso Rainbow Six Siege promete llevar toda la tensión y precisión de su versión de consola a la palma de tu mano.

Fuimos parte de la presentación de la ‘Nueva Era’ de Rainbow Six Siege X

Te puede interesar: Siege X revoluciona Rainbow Six Siege: ¡Acceso gratuito, nuevo modo 6v6 y la llegada de la Operación Daybreak!

Desarrollado por Ubisoft Montreal, Rainbow Six Mobile no es solo un port, sino una versión completamente rediseñada para el formato móvil. Mantiene la esencia estratégica de su antecesor con mecánicas profundas, gadgets únicos y combates cerrados donde cada segundo cuenta. El modo principal, Ataque vs. Defensa, enfrentará a dos equipos en una batalla donde la información, la coordinación y el uso inteligente del entorno serán clave para la victoria.

Entre sus características destacan:

• Modos PvP como Bomba, Bomb Rush y Team Deathmatch

• Más de 20 operadores disponibles desde el lanzamiento, incluyendo a Ash, Mute y Dokkaebi

• Mapas clásicos como Bank, Border y Clubhouse, además del exclusivo Summit

• Sistema de progresión con partidas rápidas, clasificatorias y privadas

• Tutoriales, misiones diarias y nuevo contenido cada temporada

Te puede interesar: Street Fighter prepara su regreso al cine con una película live-action repleta de estrellas

El juego ya está disponible en países como México, Chile, Colombia y Argentina, y el lanzamiento oficial en toda la región marca un paso importante para los FPS móviles competitivos.

Con este título, Ubisoft busca conquistar a una nueva generación de jugadores móviles, sin dejar de lado a los veteranos del género.