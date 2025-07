Street Fighter prepara su regreso al cine con una película live-action repleta de estrellas

La saga de Street Fighter sigue demostrando porqué es uno de los pilares de la cultura pop gamer. Su impacto no solo se ha mantenido con el paso del tiempo, sino que ha crecido con nuevas generaciones gracias a títulos como Street Fighter 6, que rompió récords de ventas y popularidad. Ahora, Capcom quiere ir más allá con una ambiciosa película live-action que promete redimirse de intentos fallidos del pasado y dejar huella en la industria cinematográfica.

Split Fiction ¿Es verdaderamente un juegazo? | Aze Review

Te puede interesar: Fortnite entra al juego: El juego del calamar llega con mapa, accesorios y herramientas para creadores

Tras semanas de especulación, se ha confirmado el elenco oficial que dará vida a los icónicos peleadores. Entre las sorpresas destaca Jason Momoa como Blanka, una elección que ya ha generado conversación en redes. También veremos a 50 Cent como Balrog, Noah Centineo interpretando a Ken, y al luchador profesional Roman Reigns como Akuma, en un casting que mezcla talento actoral, físico imponente y carisma.

Otros actores confirmados son Andrew Koji como Ryu, Callina Liang en el papel de Chun-Li, y el cantante Orville Peck como Vega, aportando su estética misteriosa al personaje. La película será dirigida por Danny y Michael Philippou (Talk to Me) y está siendo producida por Legendary Entertainment, en colaboración con Capcom.

Te puede interesar: El lanzamiento de Street Fighter VI llegará con torneo en México

La cinta está prevista para estrenarse en algún punto de 2026, coincidiendo con el 40 aniversario de la franquicia. Esta apuesta representa un nuevo intento de llevar el universo de Street Fighter al cine tras películas como la versión de 1994 con Jean-Claude Van Damme o The Legend of Chun-Li en 2009, que no lograron conectar con la audiencia.

Con una historia renovada, un elenco atractivo y el respaldo de una de las franquicias más influyentes del gaming, Street Fighter apunta a ser la próxima gran adaptación que conquiste tanto a fans de toda la vida como a nuevas audiencias.