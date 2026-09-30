¿Cómo es Riad, la ciudad de Arabia Saudita en la que peleará Canelo Álvarez vs Christian Mbilli?

Saúl Canelo Álvarez vuelve a Riad, Arabia Saudita para enfrentar al campeón de peso supermediano por el Consejo Mundial de Boxeo, Christian Mbilli, pleito en el que busca despojarlo de ese cetro y volver a ser monarca de la categoría en la que fue indiscutido. Este nuevo combate será el 31 de octubre en la capital saudí y el máximo promotor de este encuentro Turki Alashik ha lanzado un video promocional de la pelea.

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Esta será la segunda ocasión en la que Canelo tenga una pelea en Arabia Saudita; la anterior fue en mayo del 2025 cuando midió fuerzas en contra de William Scull a quien le ganó el título de la Federación Internacional de Boxeo.

Aquel enfrentamiento para Canelo, terminó en victoria por decisión unánime en la que el de origen cubano Scull evitó el combate cuerpo a cuerpo y corrió por el encordado. Pero fue también la ocasión que Canelo se exigió y al cabo de los meses ha aceptado que pelear de madrugada y en condiciones muy diferentes a las habituales le pasaron factura en el ring por lo que no se sintió cómodo, y ahora ha cambiado la fórmula realizando un campamente de ocho semanas en Valencia, España para en primera instancia aislarse y modificar su horario.

Luego estará en Riad dos o tres semanas antes de la pelea para terminar de adaptarse a las condiciones y ganarle en el ring a Mbilli para ser nuevo campeón de peso supermediano.

Riad, la capital de Arabia Saudita: desarrollo tecnológico, financiero, turístico, de entretenimiento y la tradición saudí

Desde los enormes rascacielos en el Distrito Financiero Rey Abdullah, en Riad, esta capital ofrece muchas opciones para visitar y observar. Uno de los lugares más visitados por los turistas y locales, es Boulevard World y Boulevard City, centros de atracciones en. la ciudad capital con shows, tiendas, muchos juegos, teatros, centros de convenciones donde se realizan conciertos y hasta una arena de esports.

Ahí, en la pelea de Canelo vs Scull se celebraron las llegadas oficiales, la conferencia de prensa y el pesaje del combate, por lo que todo fue rodeado de la innovación y tencología saudí.

Las peleas que se han realizado en Riad y que son se alto calibre, son en The Venue, un complejo vecino a Boulevard City que es una arena para recibir eventos deportivos, y que tiene una capacidad para 8 mil espectadores.

Por sus calles, Riad se percibe como una ciudad árabe en la que la arena del desierto es parte del paisaje desde casi cualquier perspectiva. El desierto además ofrece tours en cuatrimotos, camellos y camionetas o en conjunto, lo que puede resultar en una jornada llena de adrenalina.

En Riad hay zonas en las que el tránsito es escaso y por lo mismo fluido, pero hay otras regiones en las que el tráfico es muy pesado y paralelamente suelen haber obras en construcción lo que convierte en determinados horarios sobre todo por la tarde y noche, en traslados complicados.