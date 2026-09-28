¡A la altura de Hugo Sánchez! Así marcha el inicio de historia entre Miguel Borja y América

La llegada de Miguel Borja ha sido totalmente benéfica para los partidos donde ha visto acción con el América. Aunque algunos dudaban del ariete por su pasado reciente sin pena ni gloria en Emiratos Árabes, hoy está metiendo severa presión para hacerse de la titularidad con base en los goles que marca. Incluso, igualó cifras históricas de goleo en el club azulcrema.

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¿Miguel Borja está al nivel de Hugo Sánchez en América?

Ha sido evidente el impacto concretado por Miguel Borja en su llegada al club de Coapa. Tras un semestre para el olvido en el futbol de Medio Oriente, llegar a México le activó el instinto de killer que siempre ha tenido. En tan solo 3 encuentros, ya marcó cuatro goles y sin completar ninguno de esos duelos al mando de Guillermo Almada.

Con estas cifras, promedia 1.33 goles por encuentro, lo cual lo coloca en un rango de anotación cada 28 minutos, teniendo solo 111’ en cancha hasta el momento. Y es que tras su último tanto ante Necaxa entró en un listado único, al ser el octavo jugador que marca en sus primeros 3 partidos con América en toda la historia del club.

En ese listado exclusivo se encuentran los siguientes nombres: Hugo Sánchez, Hilario López, Teódulo Azuara, Sergio López, Emilio Fizel, Arlindo dos Santos y Reinaldo Navia. Justamente el ex futbolista chileno fue el último en lograrlo antes de Miguel Borja, cuando en 2002 le marcó en Copa Libertadores a Cienciano (uno en la ida y dos en la vuelta) y acto seguido le metió doblete a Monarcas Morelia en la liga mexicana.

¿Miguel Borja ya se ganó la titularidad con Guillermo Almada?

Parte de las altas exigencias de Almada hacen comprender al futbolista que no puede bajar la guardia. Se conoce que el uruguayo no perdona a nadie y mete al futbolista que vea en mejores condiciones. El domingo pasado por fin utilizó a Miguel Borja de titular y le dio buenos resultados. Ante eso, parecería que repetirá dicha dinámica, aunque en este espacio por Fecha FIFA pueden pasar muchas cosas.