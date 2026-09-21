Mientras Henry Martín gana 3.5 millones, no creerás el sueldo de Miguel Borja en Club América

Henry Martín es uno de los referentes más destacados del Club América. El delantero formó parte del tricampeonato con André Jardine como entrenador, siendo una de las piezas fundamentales de su equipo. Su experiencia y capacidad goleadora lo llevaron a convertirse en el jugador con salario más alto dentro de la institución con diferencia.

Diversos reportes señalan que Henry Martín gana un sueldo de 3.5 millones de dólares al año en Club América. Esta cifra equivale a poco más de 60 millones de pesos por temporada, números que lo colocan como uno de los futbolistas con mayores ingresos de la Liga BBVA MX. De esta manera, el delantero mexicano le saca una ventaja considerable a Miguel Borja, nuevo fichaje de las Águilas.

¿Cuánto dinero gana Miguel Borja en el Club América?

El delantero colombiano arribó a Coapa en este Apertura 2026 y su impacto dentro del equipo fue inmediato. Suma tres goles en sus primeros dos partidos, pero a pesar de su irruptivo nivel dentro del equipo, su salario es considerablemente menor respecto a lo que recibe Henry Martín. Según el diario Récord, Miguel Borja gana poco más de 2 millones de dólares al año en el América.

Miguel Borja tras anotar su primer gol ante Chivas|Crédito: @ClubAmerica / X

Esta cifra equivale a poco más de 34 millones de pesos por temporada, cerca de la mitad de dinero que recibe Henry Martín cada año por vestir los colores azulcremas. Sin embargo, esta diferencia salarial se traduciría debido a la experiencia que tiene el mexicano dentro de la Liga BBVA MX, mientras que Borja está sumando sus primeros minutos en el máximo circuito del balompié nacional.

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Los números de Henry Martín comparados a Miguel Borja en el Apertura 2026

La diferencia económica todavía no se refleja en la cancha. Tras nueve jornadas del Apertura 2026, Henry Martín suma dos goles con el América, mientras que Miguel Borja ya registra tres anotaciones pese a haber disputado solamente dos partidos con la camiseta azulcrema.

El colombiano marcó ante Cruz Azul y firmó un doblete frente a Chivas, por lo que promedia 1.5 goles por encuentro en la Liga BBVA MX. Henry, en cambio, ha tenido mayor participación durante el torneo, pero su promedio goleador es inferior. Este arranque convirtió a Borja en una amenaza inmediata para la titularidad del capitán americanista.