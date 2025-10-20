¿Cómo le fue a los mexicanos en el futbol europeo tras la Fecha FIFA?

El panorama para los mexicanos en Europa entregó un fin de semana con contrastes, mientras algunos vivieron momentos agrios, otros comenzaron a dejar pequeñas señales de recuperación. En Chipre, Guillermo Ochoa vivió una nueva jornada complicada con el AEL Limassol, al caer 4-0 ante el Aris Limassol en la fecha 7 de la Liga de Chipre. El veterano arquero de 40 años suma ya 12 goles recibidos en apenas cuatro encuentros desde su llegada, y su equipo apenas respira fuera de la zona de descenso.

En Italia, Santiago Giménez apareció como suplente en el minuto 57 para el Milan ante la Fiorentina. Tuvo tres intentos al arco y generó la falta de penal que definió el 2-1 a favor del cuadro rossoneri. Aun así, su actuación no logró ocultar que la temporada no ha sido del todo sencilla. Por su parte, el capitán Johan Vásquez completó los 90 minutos con el Genoa en el empate 0-0 ante el Parma, logrando seis recuperaciones, aunque el club sigue en zona crítica con apenas tres puntos.

Contrastes diferentes

En Inglaterra, Raúl Jiménez arrancó como titular con el Fulham y jugó los 90 minutos, pero ni su presencia pudo evitar la derrota 1-0 frente al Arsenal. Mientras tanto, en los Países Bajos, Mateo Chávez participó en los últimos 17 minutos y ayudó al AZ Alkmaar asegurarse una victoria 2-0 frente al Ajax que le permite ascender al tercer puesto de la Eredivisie.

En Turquía, Edson Álvarez se estrenó como titular junto al Fenerbahce y dejó una buena impresión en 64 minutos con al menos cinco recuperaciones ante el Fatih Karagümrük. Y en Rusia, César Montes completó todo el partido en la victoria 3-0 del Lokomotiv Moscú frente al CSKA Moscú en pleno derbi capitalino.

En síntesis, los mexicanos muestran resiliencia y determinación en distintos frentes. Algunos atraviesan momentos complejos, otros encuentran terreno fértil para destacar. Permanecer atentos a cada jornada será clave para seguir su evolución

