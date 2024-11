Checo Pérez en Qatar: ¿Podrá redimirse tras una complicada temporada?

Con el título de pilotos asegurado por Max Verstappen en Las Vegas , las últimas dos carreras del campeonato 2024 de Fórmula 1 parecen una formalidad para algunos. Sin embargo, aún hay muchas batallas por definir en los campeonatos de constructores y el subcampeonato de pilotos. Checo Pérez llega al Gran Premio de Qatar buscando redimirse tras un año lleno de altibajos y con la misión de contribuir a Red Bull en la pelea por el tercer lugar en el Mundial de Constructores.

La checomanía esta de regreso en tierras aztecas

¿Cómo le ha ido a Checo Pérez en Qatar?

El historial de Pérez en el Gran Premio de Qatar es modesto. En 2021, durante su primera temporada con Red Bull, finalizó en cuarto lugar. No hubo carrera en 2022 debido al Mundial de Fútbol, y el año pasado fue décimo en un fin de semana complicado para el equipo austriaco.

Ahora, con el formato sprint y tras un desempeño sólido en Las Vegas, donde terminó en los puntos, Checo espera capitalizar el aprendizaje del equipo en circuitos de alta velocidad como Losail. Además, contará con un monoplaza optimizado para estas condiciones, aunque el reto será mantener la consistencia que le ha faltado en gran parte de la temporada.

Horarios del Gran Premio de Qatar en México

El evento promete un fin de semana lleno de acción bajo el formato sprint, lo que aumenta la importancia de cada sesión. Aquí los horarios para México:

Práctica libre: viernes a las 7:30 am

Clasificación sprint: viernes a las 11:30 am

Carrera sprint: sábado a las 8:00 am

Clasificación para el Gran Premio: sábado a las 12:00 pm

Gran Premio de Qatar: domingo a las 10:00 am

Con la presión de asegurar un buen resultado, Pérez buscará un cierre decoroso para reafirmar su posición en el equipo y silenciar las dudas que lo han acompañado este año.