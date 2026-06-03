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Fútbol

¿Cómo llega México a La Copa Mundial de la FIFA 2026™? Fortalezas, dudas y expectativas

La Selección Mexicana está a días de debutar en La Copa Mundial de la FIFA 2026™ con una mezcla de experiencia, juventud y altas expectativas. Javier Aguirre apostó por una base consolidada, reforzada por figuras como Raúl Jiménez, Edson Álvarez y Guillermo Ochoa, además de jóvenes talentos como Gilberto Mora. Sin embargo, el equipo todavía genera debate sobre su verdadero alcance en el torneo.

Por: Redacción Azteca Deportes

México está listo para afrontar La Copa Mundial de la FIFA 2026™ con una plantilla que combina experiencia y juventud. Analizamos fortalezas, debilidades y expectativas de la Selección Mexicana rumbo al torneo.

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