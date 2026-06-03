¿Cómo llega México a La Copa Mundial de la FIFA 2026™? Fortalezas, dudas y expectativas
La Selección Mexicana está a días de debutar en La Copa Mundial de la FIFA 2026™ con una mezcla de experiencia, juventud y altas expectativas. Javier Aguirre apostó por una base consolidada, reforzada por figuras como Raúl Jiménez, Edson Álvarez y Guillermo Ochoa, además de jóvenes talentos como Gilberto Mora. Sin embargo, el equipo todavía genera debate sobre su verdadero alcance en el torneo.
México está listo para afrontar La Copa Mundial de la FIFA 2026™ con una plantilla que combina experiencia y juventud. Analizamos fortalezas, debilidades y expectativas de la Selección Mexicana rumbo al torneo.