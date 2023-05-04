Así se hacen los guantes de box que alguna vez usó Saúl ‘Canelo’ Álvarez

Andy Sola nos plática como se hacen los guantes de box que alguna vez ocupó Saúl ‘Canelo’ Álvarez, pugilista mexicano campeón indiscutido de las 168 libras

Por: Ricardo Albarrán

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