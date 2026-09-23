Así luciría el XI de Gabriel Milito ante las bajas de la selección mexicana

Cuando la convocatoria de Rafael Márquez salió, de nueva cuenta hubo tensión en el entorno de Chivas tras lo vivido en la previa de la Copa del Mundo. Sin embargo, el reto para Gabriel Milito no será tan complicado como se planteaba desde el inicio. Y todo tiene relación con un anuncio que ya se había hecho tomando en cuenta que la Jornada 10 sucederá en medio del inicio de la Mega Fecha FIFA.

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¿Cómo lucirá el XI de Gabriel Milito para enfrentar al Querétaro?

Cuando los chivahermanos vieron que el Káiser convocó a seis futbolistas de Chivas para los duelos de la selección mexicana, muchos dieron el grito en el cielo. Seis bajas para un equipo que pelea por lo más alto son demasiadas. Sin embargo, el acuerdo con los clubes (referente a la selección mexicana) fue quitarle solamente dos jugadores en el marco del desarrollo de la Fecha 10.

En ese sentido, los dos futbolistas que se vieron como indispensables en los planes de Rafa Márquez fueron Roberto Alvarado y Raúl Rangel. Estos dos hombres sí estarán desde el inicio en las actividades de los 4 duelos que sostendrá el equipo de Rafa. Por su parte, Diego Campillo, Luis Romo, Santiago Sandoval y Hugo Camberos se irán con el tricolor tras el duelo contra Querétaro.

Así, el cuadro de Gabriel Milito solamente tendría una alteración en nombres, pues son dos los hombres que se fueron de inmediato. Por ello, seguramente serán Óscar Whalley y Efraín Álvarez quienes jueguen en lugar de las bajas. Y también faltaría resolver si Bryan González se recupera al 100% para no arriesgarlo ante los Gallos.

XI Chivas vs Querétaro: DT Gabriel Milito - Óscar Whalley; Daniel Aguirre, Diego Campillo y Luis Romo; Fernando González, Omar Govea, Hugo Camberos y Richard Ledezma; Efraín Álvarez, Santiago Sandoval y Ricardo Marín.

¿Cómo luce el panorama para Gabriel Milito rumbo al cierre del Apertura 2026?

El equipo está en buena posición en la tabla y se percibe muy extraño que algo distinto pase de cara al cierre de torneo. En ese sentido, Chivas y Gabriel Milito realmente tienen un reto con la liguilla del futbol mexicano. Cuartos de Final en su primer torneo, semifinales en el segundo y ahora el equipo no piensa en otra cosa que en el título. Además, la afición desea saber qué pasará con el contrato del profesor argentino… que termina a mitades de 2027.