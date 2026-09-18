OFICIAL: Las SORPRESAS de Rafael Márquez en la convocatoria de la Selección Mexicana
El nuevo estratega de la Selección Mexicana dio a conocer su primera convocatoria, con la cual enfrentará su primera prueba de fuego en la nueva era del fútbol mexicano
En el arranque de la nueva era de la Selección Mexicana, durante su primera convocatoria, Rafael Márquez incluyó nuevas caras y viejos conocidos que tendrán el gran privilegio de representar a México.
Entre los nombres más relevantes, destaca el regreso de Hirving "el Chucky" Lozano, quien recientemente volvió a la actividad tras llegar al LA Galaxy de la MLS.
De igual manera, llama la atención el regreso al arco de Álex Padilla, quien, junto a Raúl Rangel de Chivas y Óscar García de León, serán los encargados de iniciar el camino por la titularidad en la portería, tras el retiro de Guillermo Ochoa.
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Sorpresas de México
- Álex Padilla
- Alan Cervantes
- Denzell García
- Isaías Violante (se integrará en New Jersey a la convocatoria).
El camino del Tricolor
México tendrá cuatro partidos clave en el arranque de esta nueva era:
- Colombia: Sábado 26 de septiembre.
- Perú: Martes 29 de septiembre.
- Estados Unidos: 3 de octubre.
- Chile: 6 de octubre.
Todos los partidos podrás vivirlos en vivo y gratis por la señal de TV Azteca, por la app y el sitio web de Azteca Deportes, con las mejores voces y cobertura de México.
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Convocatoria completa de México
Porteros
- Raúl Rangel
- Óscar García
- Álex Padilla
Defensas
- Jorge Sánchez
- César Montes
- Johan Vásquez
- Víctor Guzmán
- Israel Reyes
- Jesús Gallardo
- Mateo Chávez
- Everardo López
Mediocampistas
- Alan Cervantes
- Denzell García
- Álvaro Fidalgo
- Erik Lira
- Obed Vargas
- Gilberto Mora
- Luis Chávez
- Jeremy Márquez
Delanteros
- Roberto "Piojo" Alvarado
- Santiago Giménez
- Armando "Hormiga" González
- Germán Berterame
- Hirving Lozano
Se integrarán posteriormente (Estos seis jugadores se sumarán a la concentración en New Jersey):
- Diego Campillo
- Luis Romo
- Hugo Camberos
- Santiago Sandoval
- Isaías Violante
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Los elegidos por Rafa Márquez para defender nuestros colores rumbo al 2030. 💚🤍❤️— Selección Nacional (@miseleccionmx) September 18, 2026
Estos son los protagonistas del comienzo de esta aventura. 🇲🇽
📝 Los detalles: https://t.co/i0BBZlFIyV pic.twitter.com/vhj31JGWC0