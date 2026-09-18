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OFICIAL: Las SORPRESAS de Rafael Márquez en la convocatoria de la Selección Mexicana

El nuevo estratega de la Selección Mexicana dio a conocer su primera convocatoria, con la cual enfrentará su primera prueba de fuego en la nueva era del fútbol mexicano

Selección Mexicana
México Femenil golea 6-0 a Puerto Rico|Crédito: Selección Mexicana

Escrito por: Sebastian Cortés

En el arranque de la nueva era de la Selección Mexicana, durante su primera convocatoria, Rafael Márquez incluyó nuevas caras y viejos conocidos que tendrán el gran privilegio de representar a México.

Entre los nombres más relevantes, destaca el regreso de Hirving "el Chucky" Lozano, quien recientemente volvió a la actividad tras llegar al LA Galaxy de la MLS.

De igual manera, llama la atención el regreso al arco de Álex Padilla, quien, junto a Raúl Rangel de Chivas y Óscar García de León, serán los encargados de iniciar el camino por la titularidad en la portería, tras el retiro de Guillermo Ochoa.

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Sorpresas de México

  • Álex Padilla
  • Alan Cervantes
  • Denzell García
  • Isaías Violante (se integrará en New Jersey a la convocatoria).

El camino del Tricolor

México tendrá cuatro partidos clave en el arranque de esta nueva era:

  • Colombia: Sábado 26 de septiembre.
  • Perú: Martes 29 de septiembre.
  • Estados Unidos: 3 de octubre.
  • Chile: 6 de octubre.

Todos los partidos podrás vivirlos en vivo y gratis por la señal de TV Azteca, por la app y el sitio web de Azteca Deportes, con las mejores voces y cobertura de México.

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Convocatoria completa de México

Porteros

  • Raúl Rangel
  • Óscar García
  • Álex Padilla

Defensas

  • Jorge Sánchez
  • César Montes
  • Johan Vásquez
  • Víctor Guzmán
  • Israel Reyes
  • Jesús Gallardo
  • Mateo Chávez
  • Everardo López

Mediocampistas

  • Alan Cervantes
  • Denzell García
  • Álvaro Fidalgo
  • Erik Lira
  • Obed Vargas
  • Gilberto Mora
  • Luis Chávez
  • Jeremy Márquez

Delanteros

  • Roberto "Piojo" Alvarado
  • Santiago Giménez
  • Armando "Hormiga" González
  • Germán Berterame
  • Hirving Lozano

Se integrarán posteriormente (Estos seis jugadores se sumarán a la concentración en New Jersey):

  • Diego Campillo
  • Luis Romo
  • Hugo Camberos
  • Santiago Sandoval
  • Isaías Violante

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