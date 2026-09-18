OFICIAL: Las SORPRESAS de Rafael Márquez en la convocatoria de la Selección Mexicana

En el arranque de la nueva era de la Selección Mexicana, durante su primera convocatoria, Rafael Márquez incluyó nuevas caras y viejos conocidos que tendrán el gran privilegio de representar a México.

Entre los nombres más relevantes, destaca el regreso de Hirving "el Chucky" Lozano, quien recientemente volvió a la actividad tras llegar al LA Galaxy de la MLS.

De igual manera, llama la atención el regreso al arco de Álex Padilla, quien, junto a Raúl Rangel de Chivas y Óscar García de León, serán los encargados de iniciar el camino por la titularidad en la portería, tras el retiro de Guillermo Ochoa.

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Sorpresas de México

Álex Padilla

Alan Cervantes

Denzell García

Isaías Violante (se integrará en New Jersey a la convocatoria).

El camino del Tricolor

México tendrá cuatro partidos clave en el arranque de esta nueva era:



Colombia: Sábado 26 de septiembre.

Sábado 26 de septiembre. Perú: Martes 29 de septiembre.

Martes 29 de septiembre. Estados Unidos: 3 de octubre.

3 de octubre. Chile: 6 de octubre.

Todos los partidos podrás vivirlos en vivo y gratis por la señal de TV Azteca, por la app y el sitio web de Azteca Deportes, con las mejores voces y cobertura de México.

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Convocatoria completa de México

Porteros



Raúl Rangel

Óscar García

Álex Padilla

Defensas



Jorge Sánchez

César Montes

Johan Vásquez

Víctor Guzmán

Israel Reyes

Jesús Gallardo

Mateo Chávez

Everardo López

Mediocampistas



Alan Cervantes

Denzell García

Álvaro Fidalgo

Erik Lira

Obed Vargas

Gilberto Mora

Luis Chávez

Jeremy Márquez

Delanteros



Roberto "Piojo" Alvarado

Santiago Giménez

Armando "Hormiga" González

Germán Berterame

Hirving Lozano

Se integrarán posteriormente (Estos seis jugadores se sumarán a la concentración en New Jersey):



Diego Campillo

Luis Romo

Hugo Camberos

Santiago Sandoval

Isaías Violante

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