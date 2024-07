Checo Pérez revela cómo ha trabajado para superar su crisis en el próximo GP de Hungría

Llegó la hora de la verdad para Checo Pérez. El piloto mexicano tendrá una nueva oportunidad para treparse al RB20 y apagar la tormenta que lo rodea, debido a su crisis de resultados.

Pérez competirá en el Gran Premio de Hungría este fin de semana, en una cita urgente para él a título personal, pero también para Red Bull, que, acechado por equipos como Mercedes, McLaren y Ferrari, está batallando por mantener su cómoda ventaja en el campeonato de constructores.

Checo es vital en esa tarea. Y de no elevar su nivel y poner en riesgo el liderato de su equipo, automáticamente estaría firmando una sentencia en Red Bull, que analizará su continuidad este verano, como ya lo ha adelantado el asesor de la organización Helmut Marko.

La última palabra la tiene Checo Pérez sobre la pista, que ya ha adelantado lo mucho que ha trabajado para regresar a su mejor nivel en el Hungaroring.

“Estuvo bien tener algo de tiempo libre después del Gran Premio de Gran Bretaña, porque apartarte un poco del ruido de los circuitos puede ser a veces especialmente importante”, explicó el tapatío de 34 años.

“A la vez que he pasado algún tiempo con mi familia y he entrenado duro, también he estado en la fábrica con mi equipo, en el simulador; y analizando como podemos mejorar el momento de forma en el que estamos”.

Elisabeth Mandl/REUTERS Checo Pérez previo al Gran Premio de Austria 2024.



Checo asegura que hay unión en Red Bull

Checo Pérez dejó en claro que a pesar de los resultados más recientes, hay unión de su lado del garage, y prometió tener un buen desempeño en Hungría.

“Siempre trabajamos juntos para buscar soluciones; y eso es lo que hemos estado haciendo, trabajar como equipo para superar las cosas”