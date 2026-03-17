Crimson Desert desata la tormenta: el RPG de mundo abierto que ya supera los 3 millones de reservas

Pearl Abyss ha revelado el tráiler oficial de lanzamiento de Crimson Desert, su ambicioso videojuego de acción y aventura de mundo abierto que debutará a nivel mundial el próximo 19 de marzo de 2026, posicionándose como uno de los lanzamientos más esperados del mes.

Te puede interesar: Marzo se llena de hype: los videojuegos más esperados que llegarán en 2026

El nuevo avance muestra más detalles del vasto mundo de Pywel, el escenario principal del juego, donde los jugadores vivirán una aventura cargada de combates contra jefes colosales, estilos de pelea únicos y mecánicas dinámicas que incluyen enfrentamientos a bordo de dragones, uno de los elementos que más ha llamado la atención de la comunidad.

La calidad de Crimson Desert



⚔️🔥 Crimson Desert demuestra un nivel técnico brutal.



Gráficos de nueva generación, combates cinematográficos y mundo abierto con ambición AAA.



Si cumple lo que promete, será uno de los referentes del año.#CrimsonDesert #NextGen #GamingNews pic.twitter.com/BbveerIMPg — TV Azteca Esports (@TVAztecaEsports) March 3, 2026

Uno de los datos más relevantes es que el juego ya superó los tres millones de reservas en las principales plataformas digitales, reflejando el fuerte interés que ha generado este título incluso antes de su estreno. Este logro coloca a Crimson Desert como uno de los RPG más prometedores del año dentro del género de mundo abierto.

El tráiler también destaca la calidad gráfica del título, mostrando escenarios detallados, efectos climáticos dinámicos y una escala de exploración que busca competir con los grandes referentes del género. La apuesta de Pearl Abyss parece centrarse en ofrecer una experiencia cinematográfica sin perder la profundidad en el combate y la exploración.

Te puede interesar: Crimson Desert: El popular videojuego de acción que aún no ha salido y ya está agotado

En cuanto a disponibilidad, los jugadores podrán precargar el juego a partir del 17 de marzo a las 4:00 PM (hora de Ciudad de México), lo que permitirá estar listos para comenzar la aventura desde el primer minuto del lanzamiento global.

Crimson Desert llegará a PlayStation 5, Xbox Series X y Series S, además de PC a través de Steam y Epic Games Store. También se confirmó su lanzamiento en Apple Mac y dispositivos como ROG Xbox Ally, ampliando así su alcance a múltiples ecosistemas.

Con su mezcla de narrativa épica, combate dinámico y exploración a gran escala, Crimson Desert apunta a convertirse en uno de los títulos clave de 2026 y un fuerte contendiente dentro del género RPG de acción.