¿Le compite a Ring Royal? Esta es la cartelera OFICIAL de Supernova Génesis

Tras el éxito masivo de Ring Royale en la Arena Monterrey, donde finalmente se vio el histórico KO de Alfredo Adame a Carlos Trejo y todos los resultados de los combates, ahora la vara para los eventos de influencers en México quedó por las nubes. Sin embargo, un nuevo titán aparece en el horizonte: Supernova Génesis 2026.

Muchos se preguntan si podrá este evento superar lo vivido en la “Sultana del Norte”. Con una cartelera oficial espectacular y los rumores de una repartija de dinero espectacular para Alana Flores en Supernova Génesis, los combates de boxeo entre celebridades no paran de crecer. Además, los cambios de última hora que están rompiendo las redes sociales.

Cartelera Oficial: El "fichaje" de Flor Vigna para enfrentar a Alana Flores

El gran drama de las últimas semanas fue la baja de Samadhi Zendejas para la pelea estelar contra Alana Flores. No obstante, a solo días de cerrar la cartelera, se confirmó que la argentina Flor Vigna entrará al cuadrilátero. Este "bombazo" internacional le da un toque de picante extra al duelo México vs. Argentina. A continuación, las peleas confirmadas:

Alana Flores vs. Flor Vigna: El duelo estelar que promete chispas.

El duelo estelar que promete chispas. Mario Bautista vs. Aaron Mercury: Un choque de titanes del contenido digital.

Un choque de titanes del contenido digital. Milica vs. Ari Geli: Técnica pura sobre el ring.

Técnica pura sobre el ring. El Abraham vs. Nando Wee: El duelo de pesos ligeros que abrirá fuego.

El duelo de pesos ligeros que abrirá fuego. Lupita Villalobos vs. Kim Shantal: Rivalidad total.

Rivalidad total. Lonche de huevito vs. Wilito: El toque de humor y boxeo que no puede faltar.

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Supernova Génesis: ¿Cuándo y dónde?

A diferencia de Ring Royale, que fue gratuito, Supernova apuesta por la exclusividad. Pues el evento se llevará a cabo el domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México (dejando atrás el Palacio de los Deportes) y la transmisión será a través de Netflix. El host será Juan Guarnizo y el show musical lo dará Carin León.

Precios y boletos para el Supernova Génesis 2026

Los boletos para ver los combates de boxeo de celebridades ya están volando en la página oficial. Los precios oscilan entre los $753 pesos (zona general) hasta los $10,968 pesos para el Ringside VIP, superando los costos de la Arena Monterrey. En tanto, Supernova Génesis quiere igualar y hasta superar al evento de Poncho de Nigris. ¿Lo logrará?

