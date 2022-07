Se complica la llegada de Gonzalo Carneiro al Cruz Azul

Una nueva problemática atraviesa Cruz Azul al sufrir complicaciones por un fichaje que parecía amarrado, ya que ahora el mismo futbolista Gonzalo Carneiro reconoce que no existen negociaciones para adquirir sus servicios.

El delantero uruguayo que milita en el Liverpool de Montevideo es el elemento que estaba más cerca de llegar a la Máquina para unirse al argentino Carlos Rotondi como las incorporaciones para este semestre. Sin embargo, el jugador se encuentra concentrado con su actual club.

“Existe una cláusula de salida para el exterior, no sé cómo son las negociaciones, mi cabeza está en Liverpool más allá de los rumores que puedan existir”, declaró este fin de semana Carneiro para Radio Oriental de Uruguay.

Mientras tanto, el Cruz Azul ya reflejó que le urgen refuerzos luego de la derrota que tuvieron el sábado ante los Tuzos del Pachuca. Incluso el técnico Diego Aguirre habló de lo difícil que es no contar con una plantilla completa para afrontar este inicio de torneo.

La llegada de Carneiro al Cruz Azul era casi un hecho

Se esperaba que Gonzalo Carneiro llegara esta semana para estar cuanto antes. Algo que se ve lejano para los días próximos, ya que el atacante viene de tener actividad este fin de semana con el Liverpool de su país.

“De los rumores y todo lo que se habla, estoy bastante ajeno. Le pedí a mi representante que me informe cuando exista algo oficial. Mientras tanto no hago mucho caso y me dedico a jugar”, añadió el delantero durante dicha entrevista.

Estas complicaciones se suman a los fallidos intentos que tuvo la directiva de Cruz Azul por contratar al defensa uruguayo Bruno Méndez, por el que nunca se consiguió un acuerdo con el Corinthians, equipo brasileño dueño de su carta.

Finalmente la última opción que está en el radar celeste es la del mexicano Jesús Escoboza, quien ha sido descartado por Necaxa y América. Un elemento que no estaba como prioridad, pero ante la dificultad para fichar podría terminar llegando a La Noria.