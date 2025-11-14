Complicado: Cristiano Ronaldo se quedará sin Mundial 2026 si no consigue esto en el próximo partido

Cristiano Ronaldo y Portugal cayeron en la penúltima fecha de la Eliminatoria de la UEFA ante Irlanda por marcador de 2-0. El partido fue una pesadilla para la selección y el Comandante, quien se fue a las regaderas tras ser expulsado . El resultado adverso pone en riesgo la clasificación de la selección europea, que en la última jornada deberá echar toda la carne al asador si quiere estar en el Mundial 2026.

El exjugador del Real Madrid corre el riesgo de no acudir a su sexta Copa del Mundo, ya que en caso de que pierda Portugal en la última jornada podría caer hasta repechaje, después de tener en sus manos la clasificación desde la Fecha FIFA de octubre . Ahora, CR7 deberá esperar a que su equipo gane y pueda tener su última oportunidad de levantar la copa.

Cristiano Ronaldo Portugal y CR7 necesitan ganar en el próximo partido ante Armenia para calificar al Mundial 2026

Los diferentes panoramas de Cristiano Ronaldo y la Selección de Portugal

Portugal se ubica como líder del Grupo F con 10 puntos, pese a la derrota contra Irlanda. La última jornada de la eliminatoria la disputará el domingo 16 de noviembre en casa contra Armenia, equipo que marcha en último al solo sumar una victoria. Ante este panorama, a la selección europea solo le resta ganar para finalmente calificar al Mundial 2026.

A los Lusos también les basta un empate y que Hungría no derrote a Irlanda por un marcador abultado, ya que de lo contrario caería al segundo peldaño y tendría que buscar su clasificación mediante el repechaje, que no es nada nuevo para esta selección, ya que fue la manera en la que consiguió su boleto a Brasil 2014.

Sin embargo, la Selección de Portugal corre el riesgo de no calificar en dado caso de que caiga en casa ante Armenia y que Hungría derrote a Irlanda, por lo que se jugaría el todo por el todo en la repesca. Cabe mencionar que Cristiano no podrá jugar debido a que fue expulsado.

Para abajo, el acuerdo de Cristiano Ronaldo y Portugal en caso de no calificar al mundial

Cristiano Ronaldo y Portugal serán los rivales de México para reinaugurar el Estadio Banorte (antes Azteca), pues es casi un hecho de que se llevará el duelo, aunque aún falta por hacerlo oficial debido a una gran razón: se requiere de que califiquen al Mundial 2026, ya que en caso de caer hasta el repechaje, el acuerdo se echaría para atrás.

México ante Portugal está pactado para la Fecha FIFA de marzo del próximo año, días en los que también se jugará el repechaje, etapa que puede disputar Cristiano y compañía en caso de que no logren vencer a Armenia este domingo 16 de noviembre.