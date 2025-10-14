Portugal 0-1 Hungría: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY martes 14 de octubre, partido de Cristiano Ronaldo de las eliminatorias UEFA para el Mundial 2026; marcador online y por internet

Te puede interesar: OFICIAL: Definidas las SEMIFINALES del Mundial Sub-20

El Estadio José Alvalade de Lisboa es el escenario de un duelo crucial en las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026: Portugal recibe vs Hungría en un choque que podría definir el futuro inmediato de ambos equipos en la competencia.

La escuadra dirigida por Roberto Martínez llega como líder invicto del Grupo F, con una campaña sólida que ha combinado experiencia, juventud y contundencia ofensiva. Con figuras como Bruno Fernandes, João Félix y, por supuesto, Cristiano Ronaldo, los lusos tienen la oportunidad de asegurar matemáticamente su clasificación si logran una victoria y se combinan otros resultados, como un empate entre Armenia e Irlanda.

Del otro lado, Hungría llega con la necesidad de sumar para mantenerse en la pelea por un lugar en la próxima Copa del Mundo. El equipo magiar ha mostrado solidez defensiva, pero tendrá que resistir la presión de un estadio lleno y un rival que atraviesa un gran momento.

Uno de los focos del encuentro será Cristiano Ronaldo, quien podría romper un nuevo récord como máximo goleador en la historia de las eliminatorias mundialistas. El astro portugués busca clasificar a su sexto Mundial, un logro que lo colocaría en una élite histórica del futbol internacional.

