Lo compraron hace apenas un año, su precio bajó y Cruz Azul podría dejarlo ir a otro equipo de México

Todo parece indicar que Antonio Mohamed aún no tiene conformado al 100 por ciento a su Toluca y uno de los últimos jugadores que quiere es Jorge Sánchez, el lateral del Cruz Azul, quien llegó hace un año a La Noria y cuyo valor en el mercado ha bajado considerablemente, pues en los Diablos Rojos no se quieren quedar atrás y sueñan con un bicampeonato, pero también un anhelo que tiene Tony, es levantar la Leagues Cup 2025, algo que no hace ningún equipo mexicano en los últimos dos años.

Cruz Azul se hizo de los servicios de Jorge Sánchez hace un año por un costo de 3 millones de euros, pero el valor del futbolista poco a poco a comenzado a bajar y actualmente tiene un valor de 2.5 millones de euros algo que le podría empezar a preocupar a la directiva celeste y que no rechazaría una oferta por el Toluca, que también se lanzó por un mediocampista de River Plate .

Jorge Sánchez ve de buena manera llegar al Toluca

Diversos medios aseguran que las negociaciones por Jorge Sánchez van muy avanzadas y que en cualquier momento se podría dar el traspaso, pues al parecer el jugar tampoco ve con malos ojos el llegar al Toluca y poder ser dirigido por Antonio Mohamed, uno de los mejor estrategas que actualmente tiene la Liga BBVA MX.

Desde su debut, Jorge Sánchez a demostrado buen nivel a tal grado que lo llevó a jugar a Europa con el Ajax, mientras Edson Álvarez militaba en el equipo de Países Bajos, pero el futbolista no logró adaptarse de buena manera y, aunque también pasó por el Porto, no logró retomar su futbol y regresó rápidamente a México.

Cruz Azul sigue en busca de refuerzos para la Liga MX

El Cruz Azul sigue en busca de refuerzos para el campeonato en curso, pues si dejan ir a Jorge Sánchez de inmediato tendría que ir por un lateral para que pueda ocupar dicho sitió y hacer más competitivo al plantel, pues hasta el momento en dicha posición sólo cuenta con Carlos Vargas y puede adaptar a Jesús Orozco u Omar Campos, pero tampoco es su lugar natural.

En La Noria no sólo buscan referentes en la defensa, sino también en el ataque y con la posible salida del griego Georgios Giakoumakis y la poco actividad de Gabriel Fernández, quien ya ni aparece como registrado en el primer equipo, quiere ser un conjunto letal al frente, recordando que Luka Jovic tampoco aceptó su oferta.