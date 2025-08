Los cuatro equipos de la Liga BBVA MX eliminados de la Leagues Cup

Tras la segunda jornada de la Leagues Cup 2025 , han quedado definidos los primeros equipos eliminados de la competición. Hasta el momento, son cuatro clubes de la Liga BBVA MX que ya no tienen posibilidades de clasificar quedando una jornada por disputarse.

Los equipos de la Liga BBVA MX eliminados hasta el momento son: León, Santos, Atlas y Querétaro.



After Matchday 2 only @SoundersFC , @TimbersFC and @TigresOficial tienen puntaje perfecto 👌

Así las posiciones previo a la jornada final de la Phase One de #LeaguesCup2025 🏆

It’s all or nothing en esta rivalidad @MLS vs. @LigaBBVAMX 💥 pic.twitter.com/av3Tj20rz1

— Leagues Cup (@LeaguesCup) August 4, 2025