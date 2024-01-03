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Fútbol

¿Cuándo inicia el torneo de la Concacaf Champions Cup 2024?

Con un nuevo formato, la Concacaf Champions Cup 2024 se va a disputar del 6 de febrero al 2 de junio en busca del boleto al Mundial de Clubes 2025

Jonathan Rodríguez celebra un gol con el América

Escrito por: Oscar Rodríguez

Este 2024, la Liga de Campeones de Concacaf cambia su formato. Conocida como Concachampions, el torneo regional pasa a llamarse Concacaf Champions Cup, certamen que va a tener a más equipos involucrados en busca del campeonato.

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El nuevo formato de la Concacaf Champions Cup

Con un formato ampliado, el cual va a tener a 27 equipos clasificados de 10 asociaciones diferentes, el torneo de la Concacaf va a dar inicio el 6 de febrero y va a culminar el 2 de junio.

La primera etapa de competencia va a contar con 22 equipos disputando la Primera Ronda. Una serie de 11 partidos a Ida y Vuelta en la que los equipos de la Liga BBVA MX como Toluca, América, Chivas, Tigres y Monterrey van a tener actividad.

Por su parte, Pachuca se encuentra en la instancia de Octavos de Final y su rival va a ser el ganador de la Primera Ronda entre Philadelphia y Saprissa.

Los equipos clasificados a los 8vos de Final de forma directa, son aquellos que ganaron la Copa del Caribe de Concacaf, Copa Centroamericana, Leagues Cup, Campeón de la MLS y Campeón del Torneo Apertura 2022 del futbol mexicano. Es decir, junto a los ‘Tuzos’ también se encuentran clasificados el Robinhood de Surinam, Alajualense, Inter Miami y Columbus Crew.

El equipo ganador de la Concacaf Champions Cup va a obtener su boleto al Mundial de Clubes 2025 que se va a disputar en Estados Unidos. Además, también van a avanzar a la Copa Intercontinental de la FIFA 2024, la cual se va a jugar contra el campeón de la Copa Libertadores del presente año.

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