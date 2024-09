Concacaf anuncia sedes en Estados Unidos y Canadá de la Copa Oro 2025

De cara a la Copa Oro de 2025 y rumbo a la Copa del Mundo de 2026, la Concacaf ha anunciado las sedes para el certamen que rige el futbol en la región de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

Con 16 selecciones participantes, la competencia se va a llevar a cabo en Estados Unidos y Canadá, países que dejaron fuera de la organización a a México a pesar de que el Mundial de 2026 se va a desarrollar en conjunto.

“La Copa Oro es nuestro principal evento para las selecciones nacionales masculinas y la edición 2025 sin duda será un torneo altamente competitivo que ofrecerá grandes resultados dentro y fuera de la cancha para los equipos que compiten y sus fanáticos

“Como el último torneo centralizado oficial en nuestra región antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, esta Copa Oro representará un gran desafío para todas las federaciones participantes y será fundamental en su preparación hacia la Copa Mundial de la FIFA. El torneo también creará una gran oportunidad para que los fanáticos de toda la Confederación se involucren con el deporte en un momento tan crucial para su desarrollo”, dijo el vicepresidente de la FIFA, Víctor Montagliani.

AT&T Stadium, Arlington, Texas.

Q2 Stadium, Austin, Texas.

Shell Energy Stadium, Houston Texas.

NRG Stadium, Houston, Texas.

Dignity Health Sports Park, Carson, California.

SoFi Stadium, Inglewood, California.

Snapdragon Stadium, San Diego, California.

PayPal Park, San José, California.

Levi’s Stadium, Santa Clara, California.

Sate Farm Stadium, Phoenix, Arizona.

US Bank Stadium, Minneapolis, Minnesota.

CityPark, St. Louis, Misuri.

BC Place, Vancouver, Canadá.

La Copa Oro 2025 se va a llevar a cabo del 14 de junio al 24 del mismo mes en su Fase de Grupos. Posteriormente las eliminatorias se van a jugar del 28 al 2 de julio y la Gran Final se encuentra programada para disputarse el 6 de julio.

