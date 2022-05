Conferencia de prensa Canelo Álvarez y Dmitry Bivol

En el MGM Grand Arena, se encontraron Canelo Álvarez y Dmitry Bivol para la rueda de prensa previo al duelo de este sábado 7 de mayo.

Canelo Álvarez y Dmitry Bivol se dieron cita este jueves en la conferencia de prensa final de cara al esperado pleito de este sábado que podrás seguir por Azteca Siete y en el que el ruso expone un cetro de campeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo.

El evento transcurrió sin contratiempos, ambos mostraron mesura, aunque no dejaron de lado la oportunidad de declararse ganadores de este importante combate de peso semicompleto.

AQUÍ PODRÁS SEGUIR EN VIVO LA PELEA DE CANELO ANTE BIVOL ESTE SÁBADO 7 DE MAYO

Canelo, usando un pants de lujo diseñado para él y cargando a su pequeña hija Fernando, dio sus expectativas del combate y explicó que Bivol sin duda es un desafío, todo esto mientras la pequeña le decía algunas cosas al oído.

Bivol por su parte se mostró serio y solo en su intervención soltó una risa, pero su concentración y enfoque siempre estuvieron presentes.

AQUÍ LAS DECLARACIONES MÁS IMPORTANTES DE LA CONFERENCIA DE PRENSA CANEO VS BIVOL

Canelo: “Es un buen boxeador, tiene buenos movimientos, es un sólido boxeador, pero creo en mis habilidades, en mi talento, tengo confianza. Me gustan los retos, estos retos me ponen en la cima del boxeo y en la historia y me mantienen vivo. Respeto a Bivol y sus habilidades. Disfruto de este tipo de peleas”.

TE PODRÍA INTERESAR: 5 mejores nocauts de Canelo Álvarez

Eddy Reynoso dijo: “Es una pelea complicada una pelea difícil, ante un campeón que le ha ganado a buenos boxeadores, campeones mundiales, con mucha experiencia amateur y la verdad es un tremendo boxeador Bivol, acá andamos dando ventajas, pero al final la historia la escriben los que toman retos, como subimos a las 168 libras, ahora lo tomamos en 175 libras ante un gran campeón”

Dmitry Bivol: “Le pedí a mi equipo enfrentar a los mejores desde hace muchos años. Gracias Eddie Hearn por hacer esta pelea posible y a todo mi equipo. Estoy enfocado en dar una buena pelea a todos los aficionados. Creo en la victoria, sí creo en eso lo voy a lograr. En el boxeo desde que lo recuerdo, desde que tenía 5 años en el amateur, hasta ahora con este campeonato, yo soy el campeón y por qué no pensar en algo más”.

“Quiero defender mi título, quiero ganar. Lo respeto, es el mejor libra por libra. Es un reto no solo por mantener mi cinturón sino para mostrar mis habilidades ante uno de los mejores de la historia”.

TE PODRÍA INTERESAR: 5 NEGOCIOS EN LOS QUE CANELO HA INVERTIDO SU DINERO