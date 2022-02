Conferencia de prensa en vivo Jaime Munguía vs D’Mitrius Ballard

El boxeador mexicano Jaime Munguía está a escasos días de enfrentar a D’Mitrius Ballard en un duelo a 10 episodios en la Plaza Monumental de Tijuana, Baja California, reyerta para la cual,

En el marco de este pleito, los pugilistas se verán las caras en la conferencia de prensa previa al combate que podrás seguir el sábado por La Casa Del Boxeo. El miércoles, ambos pugilistas ya dieron algunas impresiones, pero será este mediodía cuando se encuentren junto con sus equipos para reflexionar sobre el duelo.

La pelea será la número 38 en la carrera de Munguía, en la cual presume de 30 victorias por la vía del nocaut. Desde julio del 2017, el tijuanense no se presenta en su ciudad natal, por lo que este encuentro marcará su regreso, luego de haber sido campeón superwelter, y ahora buscar la cima del deporte en la división de los medianos.

Para llegar al sitio que Munguía quiere, deberá primero de dar cuenta de Ballard, en el combate en el que tendrá el apoyo de su gente, en la tierra que ha visto el nacimiento de muchas y grandes figuras del boxeo profesional.

Ballard, llega con la idea de romper el invicto y encumbrarse hasta lo más alto del boxeo

El pugilista estadounidense buscará romper con los pronósticos, llevarse a casa el título en juego y seguir su rumbo en los medianos.

“Es lo que hay que hacer, ir a la casa del campeón a quitarle su título. El sábado me llevaré a casa el campeonato Intercontinental Medio OMB. Eso me obliga a mostrar mi mejor nivel y a mostrar mi talento y valentía”, aseguró Ballard, quien tiene un amplio conocimiento de Munguía , pues esta pelea iba a ocurrir meses atrás, pero no se pudo celebrar por lesión.

Pese a sus intenciones, no cae en excesos de confianza pues entiende de la calidad de Munguía.

“Por supuesto que es un gran peleador, su récord lo demuestra, ya fue campeón mundial (Superwelter OMB) pero tomamos la pelea porque sabemos que podemos ganarle. El sábado, verán fuegos artificiales en el ring, y me llevaré el campeonato”, afirmó Ballard.