Prensa española destaca que Real Madrid y Barcelona pelean por Gilberto Mora y se RINDEN por su actuación: “Vuelve a deslumbrar con México y marca un golazo”

Gilberto Mora fue una pieza clave para la Selección Mexicana en el empate 1-1 ante Colombia en la cancha del M&T Bank Stadium de Baltimore al anotar el gol de la igualada para el conjunto azteca. Una anotación que ha deslumbrado a la prensa internacional y que se rinde al jugador de apenas 17 años.

¡Gilberto Mora cumple un sueño con México! 🇲🇽🥹 “Era un sueño meter gol con la Selección”

La prensa española describe el gol de ‘Morita’ como “una acción 'maradoniana', tras un doble recorte dentro del área y un disparo cruzado que supuso el empate del combinado mexicano. Una nueva exhibición que vuelve a poner el foco sobre una de las grandes promesas del futbol internacional”.

Real Madrid y Barcelona con la mira en Gilberto Mora

¡Apareció Morita! 🇲🇽🔥



Al 61’, Gil Mora sorprende al arquero colombiano con una gran definición y pone el empate en el marcador. ⚽ #MásAcciónMásDiversión #MéxicoColombia@calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/fusGVkWLpG pic.twitter.com/XQnd988LeI — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 27, 2026

El futbol europeo ya ha puesto la mira a la máxima promesa del balompié mexicano. El joven mediocampista se ha convertido en el objeto de deseo de los dos clubes más grandes del planeta: el Barcelona y el Real Madrid, instituciones que siguen de muy cerca su evolución y crecimiento futbolístico.

El interés de los gigantes españoles no es casualidad. Gilberto Mora ya había irrumpido con fuerza en la élite durante la pasada Copa Mundial de la FIFA 2026. Con apenas 17 años y 259 días, se consolidó como el único futbolista menor de edad en la justa celebrada en México, Estados Unidos y Canadá, además de convertirse en el segundo jugador más joven de la historia en ser titular en una fase eliminatoria de una Copa del Mundo, un récord que únicamente ostenta la leyenda brasileña Pelé.

Ante este panorama, la prensa catalana señala que su agente, la reconocida brasileña Rafaela Pimenta, quien también representa a figuras de la talla de Erling Haaland, jugará un papel clave en el futuro del volante. Pimenta ha señalado que el mexicano está preparado para dar el salto al viejo continente, aunque su entorno prefiere la cautela.

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Para blindar su proyección, Gilberto Mora renovó el pasado mes de junio con Xolos de Tijuana hasta 2029 en el que fue catalogado como el contrato más importante en la historia del club fronterizo para un canterano. El acuerdo incluye un mecanismo de salida estratégico que facilitará una futura negociación, protegiendo el valor de la joya mexicana mientras continúa su maduración deportiva antes de cruzar el Atlántico.

¿Cuál es el valor de mercado de Gilberto Mora?

El valor de mercado de Gilberto Mora está tasado en 25 millones de euros (aproximadamente 27 millones de dólares),

