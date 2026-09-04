CONFIRMADO: Pumas vs León de la Jornada 7 del Apertura 2026 sí se jugará este fin de semana

En las acciones correspondientes a la Jornada 7 del torneo Apertura 2026 de la categoría Sub-21 de la Liga BBVA MX, Pumas Sub-21 recibirá a León Sub-21 en las Instalaciones de Cantera el próximo domingo 6 de septiembre.

Los Pumas de la categoría juvenil llegan a este partido urgidos de puntos. Cuentan con seis unidades tras registrar un récord de tres partidos perdidos, dos empates y una victoria en el arranque del torneo. Los dirigidos por el histórico jugador auriazul, Martín Bravo, llegan de caer 2-1 ante Xolos de Tijuana en la frontera.

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Por su parte, León Sub-21, conjunto dirigido por José Murguía, llega en la parte alta de la tabla general de la competencia. Vienen de derrotar a la categoría inferior del equipo recién añadido al máximo circuito del balompié mexicano, el Atlante. La Fiera tiene un récord en el Apertura 2026 de tres partidos ganados, dos empatados y uno perdido, sumando 11 puntos.

El partido se jugará el próximo domingo a las 12:00 horas, desde la Cancha 1 de Cantera. Como el calendario de la categoría Sub-21 es espejo con el del máximo circuito, el primer equipo también debería jugar ese día; sin embargo, debido a la participación de León en las instancias finales (tercer lugar) de la Leagues Cup 2026, el partido estelar fue pospuesto, a diferencia del duelo juvenil.

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¿Cuándo se juega el Pumas vs León de Liga MX?

El partido de la Jornada 7 del máximo circuito se reprogramó para el jueves 10 de septiembre desde la cancha del Estadio Olímpico Universitario, en punto de las 21:00 horas (tiempo del centro de México).

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