Confirman fecha y sede para el Cruz Azul vs Mazatlán en la Leagues Cup

Uno de los equipos mexicanos que sigue con vida en el torneo entre clubes norteamericanos y mexicanos es Cruz Azul que sigue avanzando en la Leagues Cup y consiguió su pase a los Octavos de Final del torneo luego de derrotar en penaltis Orlando City como visitante. Tras un partido en el que tanto el conjunto de la MLS como el mexicano tuvieron opciones de abrir el marcador, el cero se mantuvo hasta la ronda de los once pasos donde los dirigidos por Martín Anselmi fueron mejores y de la mano de dos disparos atajados por el guardameta Kevín Mier, los celestes avanzaron a la siguiente ronda.

Después de que quedaron definidos los 16 equipos en la ronda de Octavos de Final del torneo, se dio a conocer la fecha y sede de cada encuentro, incluyendo en duelo entre la Máquina de Cruz Azul y el conjunto de Mazatlán FC.

Cementeros y Cañoneros se medirán el próximo martes 13 de agosto a las 18:00 horas en el Audi Field, estadio en la Ciudad de Washington D.C. compromiso en el que tendremos a un club mexicano en los Cuartos de Final del certamen.

Martín Anselmi revela como eligen a los cobradores de penaltis en Cruz Azul

Tras avanzar en tanda de penaltis y tener su boleto a los Octavos de Final de la Leagues Cup, el entrenador argentino reveló la forma en que se eligen a los cobradores de los tiros penalti en el conjunto celeste.

“Sabíamos que Philadelphia había disputado nueve rondas ante de esta y las había ganado, un equipo que sabe jugar, hacemos análisis profundo, te puede ayudar pero el jugador decide, trabajar yo lo considero una situación mental, por más que uno entrene para mí es una situación de confianza, no teníamos una lista asignada, sabemos que hay jugadores que pueden patear y ordenarlos como ellos se sientan, no sé si es entrenable. Comparar o hablar de una liga sería poco prudente de mi parte cuando sólo enfrenté a tres rivales, de ellos puedo hablar, mi impresión es que es una liga que no es para subestimar, son equipos bien trabajados, físicos y te desafían, fueron diferentes. Yo creo que este rival puede competir, entiendo que no está en las posiciones más altas de la MLS, pero me parece que es un rival que si estuviera en la liga mexicana competiría”, mencionó Anselmi.